فصل الشتاء هو الوقت المثالي للسفر في رحلة سياحية رومانسية مع شريك حياتك، حيث يمكنك الاستمتاع بمشاهدة ظاهرة الأضواء الشمالية مع شريك حياتك، أو تجربة رياضة التزلج في المناطق الجبلية الساحرة أو الاسترخاء في حمام سباحة دافئ، بينما تراقب النجوم قبل الذهاب إلى مطعم الفندق للتناول عشاء رومانسي أو كنت ترغب في الهرب في برودة موسم الشتاء، والسفر في عطلة رومانسية إلى وجهة استوائية ساحرة.

وتعتبر إيطاليا من الوجهات الأوربية الحالمة التي تحظى بإعجاب المسافرين لا سيما الأزواج الباحثين عن عطلة رومانسية رائعة بين أجمل المناظر الطبيعية الخلابة والتراث التاريخي والحضاري الفريد، فما بين بحيرة كومو ومدينة بوليا تتنوع الأماكن الكلاسيكية الساحرة وتتباين وجهات إيطاليا في شهر العسل ، والتي تقدم لهؤلاء الأزواج فرصة فريدة لمعايشة تجربة لن تنساها الذاكرة.

وإذا كنت وشريك حياتك ترغبان في قضاء عطلة شتوية رائعة أوّل ما يخطر في بال العشّاق حين يطرحون فكرة السفر إلى إيطاليا، هو زيارة مدينة العشاق "البندقية"، والتجوّل بالقارب في قنوات هذه المدينة الخلابة والتمتّع بجلسات رومانسية في أحد المطاعم أو الفنادق الساحرة.

وفي هذا المقال تعرفوا على أكثر 10 مدن إيطالية لقضاء عطلة رومانسية في الشتاء:

1- سيرميوني:

تقع هذه المدينة الصغيرة جنوب بحيرة غاردا في وسط الجزء الشمالي من إيطاليا. ولا تزال تحافظ سيرميوني على تراثها التاريخي القديم، فنجد فيها الكنائس والقلاع التي تعود للقرن الثالث عشر، والفيلات التي كانت في السابق موطناً لمغنية الأوبرا ماريا كلاس والشاعر اللاتيني كاتولوس. من الأفضل زيارة هذه المدينة في فصل الربيع، للتمتّع بشواطئها الذهبية وطقسها الرائع.

2- فيرنازا:

تعتبر هذه المدينة واحدة من أروع القرى الخمس التي تشكّل منطقة "سينك تار" (Cinque Terre). وتصطف الشوارع في هذه المدينة مع المباني التاريخية والمنازل الملونة، التي تنحدر وصولاً إلى شاطئ رملي صغير وميناء الـ"سينك تار"، فتشكّل بذلك لوحة رائعة مفعمة بالحياة. وأثناء التجوّل في فيرنازا، يشدّك برج بلفورت الذي بني منذ القرن السادس عشر، وقلعة تاريخية يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر، كما يمكن زيارة المحلات التجارية التي تملأ الشوارع الرئيسية.

3- بيينسا:

تقع هذه القرية على قمة تل في قلب المدينة المثالية للنبيذ "توسكانا".وتعرف بمناظرها الطبيعية الخلابة وتراثها الفني الغني. أمّا التجوّل في شوارعها الأنيقة المرصوفة بالحصى، يخلق جوّاً رومانسياً هادئاً لدى العشاق. وبحسب اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي، تعتبر هذه القرية مهد النهضة الإيطالية الحقيقي.

4- تشفالو:

تقع هذه المدينة بين الجبال على الساحل الشمالي لجزيرة صقلية، وتعتبر المكان المثالي للعشّاق الذين يريدون الاستمتاع بالهدوء والراحة على شاطئ رملي طويل، وفي المطاعم التي تخلق جواً حميمياً رائعاً. وبعد تقضية نهار طويل على الشاطئ، يستطيع السوّاح زيارة معبد "Tempio di Diana" الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع، ويطلّ على المدينة بأكملها والساحل، كما يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس من داخل المعبد.

5- سبوليتو:

تقع هذه المدينة في شرقي إقليم أومبريا الإيطالي، على سفح سلسلة جبال أبنين المغطاة بالثلوج. عند زيارة هذه المدينة، على السياح التمتع بالهندسة المعمارية التاريخية، من الكاتدرائية المبنية على الطراز الرومانسكي، إلى المدرج الذي يعود إلى القرن الثاني والحصن من القرون الوسطى. كما يمكنهم تناول طبق من المعكرونة وشرب الخمر في أحد المطاعم البسيطة في سبوليتو على ضوء الشموع. والجدير بالذكر، أنّ روما تبعد ساعتين فقط بالقطار عن هذه المدينة، وبالتالي تصبح الزيارة قيّمة.

6- بولينيانو آ ماري:

على منحدر من الحجر الجيري الذي يمتدّ حتى المحيط، تقع هذه البلدة الصغيرة المعروفة باسم "لؤلؤة البحر الادرياتيكي". وتعتبر هذه البلدة واحدة من أكثر المواقع الرومانسية في بوليا. يقضي السياح في بولينيانو آ ماري يومهم في استكشاف الخلجان الرملية بالقوارب، أو التجوّل في الشوارع المتعرجة في المدينة. ومن أجل أمسية لا تنسى، من الضروري زيارة فندق "Grotta Palazzese" الذي يعتبره كثيرون الفندق الأكثر رومانسية في العالم.

7- إيسيو:

تتمتّع هذه البلدة بمنظر طبيعي خلّاب، إذ تحيطها الجبال الخضراء والبحيرات من كلّ جانب. لذا يستطيع السياح الاستمتاع بعطلتهم على الشاطئ الجنوبي للبحيرة في جو من الهدوء والسكينة. ومن أهمّ هذه البحيرات، نذكر بحيرة إيسيو وبحيرة كومو. وعلى عكس بحيرة كومو، تخلو إيسيو من السياح، ما يعني أنّ السياح سيستمتعون بزيارة الكنائس الرومانية والقلاع التاريخية.

8- تراباني:

تقع هذه المدينة على الساحل الغربي في صقلية، وتعتبر مدينة رومانسية في كل مواصفاتها، بدءاً من آثاراتها التي تعود إلى القرون الوسطى، والمطاعم البسيطة الجميلة والشواطئ الرائعة مثل شاطئ "Lido Paradiso". كما تعتبر بوابة للجزر العقادية الرائعة التي تقع على بعد بضعة أميال قبالة ساحلها. ويستطيع السياح الاستمتاع بالسباحة في مغارة "Favignana"، أو بحمام الشمس على شاطئ ماريتيمو. أمّا بعيداً عن الشواطئ، بإمكانهم زيارة مدينة مارسالا لتذوق أفضل أنواع النبيذ الإيطالي.

9- سبيرلونغا:

تعتبر سبيرلونغا بلدة ساحلية هادئة جنوب روما، وكانت مخبأ سابقاً للكثير من الأباطرة الرومان. في هذه البلدة، ستجد الشواطئ الهادئة الفخمة والمحميات الطبيعية والآثارات الرومانية الجميلة، بما في ذلك فيلا الإمبراطور تيبريوس.

10- تيفولي:

كانت هذه القرية ملاذاً صيفياً للرومان القدماء، وهي اليوم المكان الشهير لقضاء شهر العسل. يتمتّع السياح أثناء التنزه فيها بالنوافير والحدائق والمناظر الطبيعية الخلابة.