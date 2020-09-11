طرق التخفيف من حرقة المعدة لدى الحامل

أولاً- يفضل تناول ست وجبات صغيرة متعددة خلال اليوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.
ثانياً- تناولي الطعام ببطء شديد.
ثالثاً- تجنبي الأطعمة الدسمة كالأكل الحار، والمشروبات الغازية، والكافيين، والأطعمة المقلية.
رابعًا- حاولي عدم الاستلقاء أو التمدد بعد تناول الطعام، بل انتظري ساعتين على الأقل.
خامسًا- امضغي العلكة، فهي تساعد على تحفيز إفراز اللعاب الذي يعمل على معادلة الحموضة.
سادساً- تناولي ٥ حبات من اللوز النيء بعد كل وجبة طعام.
سابعًا- أضيفي قدر المستطاع هذه الأطعمة على نظامك الغذائي كالموز الناضج والحليب والدجاج المسلوق والأرز المطبوخ والشمام.
ثامنًا- احرصي على أن يكون مكان وضع الرأس على السرير أعلى من مكان وضع القدمين.
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