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طرق التخفيف من حرقة المعدة لدى الحامل

منشور 11 أيلول / سبتمبر 2020 - 06:00
تجنبي الأطعمة الدسمة كالأكل الحار
تجنبي الأطعمة الدسمة كالأكل الحار
في فترة الحمل، تتغير الهرمونات في جسم الحامل نتيجة عوامل عدّة. وقد تعاني غالبية الحوامل من مشاكل متنوعة، على غرار التقيؤ أو الغثيان، والنفخة، والغازات، والحرقة والعديد غيرها. لذا، من الضروري، اتباع نظام غذائي متوازن يساعد على تغذية الحامل والجنين إضافة إلى التخلص من الحالات الصحية، التي تشعر منها. انطلاقًا من هنا، قدمّت اختصاصية التغذية سارة شقير، مجموعة من النصائح حول التعامل مع حرقة المعدة أثناء أشهر الحمل.

أولاً- يفضل تناول ست وجبات صغيرة متعددة خلال اليوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.

ثانياً- تناولي الطعام ببطء شديد.

ثالثاً- تجنبي الأطعمة الدسمة كالأكل الحار، والمشروبات الغازية، والكافيين، والأطعمة المقلية.

رابعًا- حاولي عدم الاستلقاء أو التمدد بعد تناول الطعام، بل انتظري ساعتين على الأقل.

خامسًا- امضغي العلكة، فهي تساعد على تحفيز إفراز اللعاب الذي يعمل على معادلة الحموضة.

سادساً- تناولي ٥ حبات من اللوز النيء بعد كل وجبة طعام.

سابعًا- أضيفي قدر المستطاع هذه الأطعمة على نظامك الغذائي كالموز الناضج والحليب والدجاج المسلوق والأرز المطبوخ والشمام.

ثامنًا- احرصي على أن يكون مكان وضع الرأس على السرير أعلى من مكان وضع القدمين.

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Via SyndiGate.info


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