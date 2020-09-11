طرق التخفيف من حرقة المعدة لدى الحامل

أولاً- يفضل تناول ست وجبات صغيرة متعددة خلال اليوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.

ثانياً- تناولي الطعام ببطء شديد.

ثالثاً- تجنبي الأطعمة الدسمة كالأكل الحار، والمشروبات الغازية، والكافيين، والأطعمة المقلية.

رابعًا- حاولي عدم الاستلقاء أو التمدد بعد تناول الطعام، بل انتظري ساعتين على الأقل.

خامسًا- امضغي العلكة، فهي تساعد على تحفيز إفراز اللعاب الذي يعمل على معادلة الحموضة.

سادساً- تناولي ٥ حبات من اللوز النيء بعد كل وجبة طعام.

سابعًا- أضيفي قدر المستطاع هذه الأطعمة على نظامك الغذائي كالموز الناضج والحليب والدجاج المسلوق والأرز المطبوخ والشمام.

ثامنًا- احرصي على أن يكون مكان وضع الرأس على السرير أعلى من مكان وضع القدمين.

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