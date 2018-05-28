أفضل 8 أعشاب تساعد على الإنجاب بسرعة

زهور البرسيم الأحمر عشبة غنية بالفيتامينات لزيادة الخصوبة لدى المرأة

قد تتأخر بعض النساء بالإنجاب بسبب بعض المشاكل التي تعاني منها والتي قد تعيق الحمل، فتشعرن بالقلق وتلجأن إلى العيادات الطبية والعقاقير الأدوية للعلاج.

ولكن النساء قديماً لجأن إلى طرق طبيعية وأعشاب كان لها نتائج إيجابية رائعة. لاحتوائها على العديد من الفيتامينات المحفزة للحمل.

استُخدمت الأعشاب الطبيّة منذ آلاف السنين كعلاجٍ طبيعيٍّ للأمراض، كما أثبَتَت الدّراسات الحديثة قدرةَ الأعشاب الطبيعيّة على تقديم الفوائد الصحيّة للإنسان، وقد تقي بعض الأعشاب الشائعة من بعض الأمراض المُزمنة كأمراض القلب، وداء السكري، ومرض السرطان، وتَمنع من حدوث الالتهابات في الجسم، والتي بدورها تُؤدّي إلى تطوّر هذه الأمراض؛ حيث إنّ مُعظم الدّراسات تثبت فوائد الأوريغانو الصحية، والزعتر، والريحان، وإكليل الجبل، بالإضافة لغيرها من التوابل كالقرفة، والفلفل الحار، والثوم، والكركم، وبالإضافة لفوائد الأعشاب الطبية فإنها تُضفي نكهةً للأطعِمة دون إضافة سعرات حراريّة زائدة.



مجموعة من هذه الأعشاب التي لديها القدرة على المساعدة في الإنجاب:



عشبة قش الشوفان:

هي عشبة رائعة تحتوي على خصائص كبيرة وعديدة تعزز النظام الصحي للغدد الصماء والتي هي مسؤولة عن إنتاج الهرمونات. ولذلك فهي تعتبر من الأعشاب المغذية جداً. يمكن تناول هذه العشبة مرة واحدة في الشهر مع الهندباء البرية.



زهور البرسيم الأحمر:

عشبة رائعة غنية بالفيتامينات والمعادن تساعد على زيادة الخصوبة لدى المرأة بشكل كبير، ذلك إلى جانب أنها تساعد في علاج ما يسمى بالعقم غير المبرر. وهي ليست مفيدة فقط للنساء بل إنها تعالج العقم عند الرجال أيضاً.



عشبة فيتكس أو "عفيفة شجرة التوت":

هي عشبة نسائية رائعة تعمل على تحفيز الغدة النخامية المسؤولة عن هرمونات الحمل، بالإضافة إلى أنها تساعد الجسم على الموازنة بين هذه الهرمونات و تحفيز وظائفها.

إن تناول عشبة فيتكس بانتظام وبشكل يومي يعمل على تحسين الخصوبة عند المرأة بشكل كبير.



أوراق توت العليق الأحمر:

هي عشبة مشهورة جداً خاصةً في زيادة الخصوبة وتهيأة الرحم للحمل. ذلك أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الرائعة للجسم. كما تعمل عشبة التوت الأحمر على تقوية بطانة الرحم .



عشبة القرّاص:

تعتبر هذه العشبة من الأعشاب المغذية جداً للجسم، فهي غنية بالمعادن المفيدة جداً.



عشبة وحيد القرن الكاذبة:

تحتوي هذه العشبة على العديد من الفوائد الرائعة التي تساعد على علاج العقم وتكيسات المبايض وانقطاع الطمث. فهي تخفف ألم المبيضين وذات فعالية كبيرة في علاج العقم الناتج عن خلل وظيفي في التشكيل الجريبي. ولكن من الضروري تناول هذه العشبة بكميات معتدلة وإلا أدت لنتائج سلبية.



زيت زهرة المساء:

يعمل زيت زهرة المساء على زيادة كمية سائل عنق الرحم لدى النساء، وبالتالي زيادةالخصوبة. إذ يجب تناول زيت زهرة المساء بعد الحيض مباشرة إلى فترة التبويض وخلالها، ثم إيقافه بعد عملية التبويض، لأنه يتسبب في الإصابة بتقصلات الرحم.



عشبة دونغ كاي:

عشبة صينية تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية الرائعة.

فهي تعمل على تنظيم الدورة الشهرية والتخفيف من مشاكلها وآلامها كما أنها تحسن الخصوبة وتعمل على تثبيت البويضة في الرحم.

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