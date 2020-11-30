ما هو التفكير السلبي؟ كيف تتخلص منه؟

التفكير السلبي هو عملية التفكير التي يميل فيها الناس للبحث عن أسوأ ما في الأمور، ووضع أسوأ السناريوهات الممكنة وخفض مستوى توقّعاتهم لأدنى حدودها، فيسبب التفكير السلبي المستمر ضغطاً هائلاً على الشخص ويضعه تحت مشاعر القلق والخوف والحزن، أما عكس التفكير السلبي فهو التفكير الإيجابي الذي يستند على التعامل مع المواقف والظروف بإيجابية دون تشاؤم.

إن الأفكار السلبية تؤدي إلى إفقاد صاحبها القدرة على مواصلة أمور حياته، لأنها تتعب العقل، وتفقد الشخص حماسه، وتزيد شعوره بالضعف، الأمر الذي يؤثر بشكلٍ سلبي على نفسيته، وعلى تصرفاته، وعلى إنجازته، وعلى كل جوانب حياته، لذلك يحاول الكثيرون التخلص من هذه الأفكار، واستبدالها بأخرى إيجابية، نقدم لكم في هذا المقال 10 طرق مجربة للتخلص من التفكير السلبي:

1- تقدير الذات بكل مواهبها ومميزاتها وبالتالي زيادة الثقة بالنفس.

2- التخلّص من العصبية والتوتر والانفعال واللجوء إلى الاسترخاء والهدوء.

3- التحكم بالأفكار التي تأتي على البال والتخلّص من السيّئ والسلبي منها.

4- الصبر الذي يرافقه الإرادة والعزيمة والإصرار.

5- مخالطة الأفراد الإيجابيين والمرحين ومحبي الحياة والتأثّر بهم، فالأفكار الإيجابية وروح المرح معدية.

6- الاختلاط بالناس وتجنب العزلة قدر الإمكان.

7- الانصراف عن التركيز على العيوب ونقاط الضعف والمساوئ في الشخصية.

8- تجنب مشاهدة الأفلام الكئيبة أو قراءة الروايات المحبطة أو مجالسة السلبيين.

9- قضاء الأوقات المرحة والمضحكة ومشاهدة الأفلام الكوميدية وقراءة الروايات الممتعة.

10- شغل وقت الفراغ بالمفيد والنافع من الأمور مثل مد يد العون للناس والأنشطة المجتمعية وحضور الندوات والتفاعل معها.

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