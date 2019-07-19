طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

التدخين وتناول الكثير من السكريات والحلويات وإهمال الصحة الفموية سلوكيات تزيد حسب الأطباء احتمالات تشكل ما يعرف بجير الأسنان الذي يزيد خطورة تسوسها وتضرر اللثة ويسبب رائحة فم كريهة.

والجير حسب اختصاصي أمراض الأسنان وصحة الفم الدكتور مصطفى عروب يتشكل عند تصلب وتمعدن البلاك وهو طبقة شفافة تتراكم بشكل طبيعي بمنطقة اتصال الأسنان مع اللثة وتتكون عندما يجتمع اللعاب والغذاء.

ويلفت عروب إلى أن هذه الرواسب تحتوي بكتيريا تنتج أحماضا تهاجم مينا الأسنان وتسبب تسوسها وتلحق ضررا باللثة وتتراكم بشكل أسرع مع التقدم في السن كما أن تناول الأطعمة الغنية بالسكر والحلويات يسبب زيادة البكتيريا فيها مبينا أن تراكم الترسبات يؤثر على نظافة الأسنان ما يفسر علاقتها الكبيرة برائحة الفم الكريهة.

وللوقاية من الجير ينصح عروب بالحفاظ على صحة الفم وتنظيف الأسنان باستمرار لمنع تراكم البلاك واستخدام غسول الفم مرتين على الأقل يومياً ومعجون يحتوي مادة الفلورايد وتغيير الفرشاة كل ثلاثة أشهر واستعمال الخيط مرة واحدة يومياً وزيارة طبيب الأسنان مرة على الأقل كل ستة أشهر وتجنب التدخين.

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