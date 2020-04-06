10 طرق للتخلص من الطاقة السلبية

نسمع كثيراً بمصطلح (الطاقة السلبية)، لكن قد لا نعرف تحديداً سبب وجوده أو ما يعنيه ببساطة، فهي غير محببة تتكون عبر فترة من الزمن في أماكن محددة، مسببةً مشاعر حزينة وتصرفاتٍ سيئة، مثل الغضب أو الغيرة أو العنف اللفظي أو البدني بين الأشخاص، لذلك، ينصح خبراء الطاقة والديكور باتباع بعض الخطوات التي تبعد الطاقة السلبية عن البيت أو محل الإقامة، ليكون مكاناً أكثر راحةً وهدوءاً.



1- رتّب سريرك كل يوم

خطوة سهلة تقوم بها كل صباح، لتبدأ يومك بطاقة إيجابية، هي ترتيب السرير بعد القيام منه مباشرة، وفي الليل فإنك ستشعر براحة كبيرة حين تعود لتجده نظيفاً مرتباً، كما يساعدك ترتيبه في الصباح على أداء العادات الجيدة طوال اليوم.



2- افتح النوافذ

فتح النوافذ وإدخال الهواء النظيف إلى مختلف غرف البيت، حتى لو كان الجو بارداً في الخارج، وتقول مدربة الصحة والسعادة سيلفيا كرست مان، إنه يجب أيضاً نفض الوسادات ومفارش السرير.



3- أشعل البخور

البخور أصبح ضمن ممارسات التأمل أو Meditation المشهورة عالمياً، وتقول سيلفيا إن رائحة البخور تزيد طاقة الجسم، ويفضل إشعال البخور في منزل نظيف، لتحقيق أجواء الراحة والهدوء النفسي.



4- ادهن الحائط بالأصفر

تلعب الألوان دوراً أساسياً في تغيير الحالة النفسية وإبعاد المشاعر السلبية أو الإبقاء عليها، ومن وجهه نظر مصممي الديكورات الداخلية، فإن اللون الأصفر مريح للعين ويعطيك شعوراً بالاتساع ويمنح الغرفة جواً دافئاً.



5- رشَّ الملح

لامتصاص الطاقة السلبية وإبعادها خارج المنزل، ينصح خبراء الطاقة برش الملح في الزوايا الأربع لكل غرفة، وتركها مده 48 ساعة، بعد ذلك يمكن إزاله الملح بالمكنسة الكهربائية أو اليديوية وإلقاؤه في القمامة فوراً، كما يعد ملح البحر عاملاً مهماً في منع دخول الطاقة السلبية، وينصح بوضع كمية منه تحت السجادة الصغيرة الموجودة أمام باب البيت.



6- نظّف أولاً قبل أي شيء

عند انتقالك إلى منزل جديد أو غرفة أخرى كان يقيم فيها شخص آخر، لابد وأن تبدأ بتنظيف المكان أولاً، باستخدام منظف ذي رائحة من اختيارك، فذلك يزيل الرائحة السابقة للغرفة، والطاقة السلبية للسكان السابقين، ومن المهم كذلك إصلاح الأغراض المكسورة بالمنزل أو التخلص منها فوراً حال عدم الحاجة لها حتى لا تؤذي العين وتزحم البيت دون داعِ.



7- ضع مزيداً من المرايا

تضفي المرايا طاقةً إيجابية، وتصفي الذهن، هكذا يقول علم الـ (فانج شوي)، لذلك يمكنك تعليق مزيد من المرايا في غرف المنزل بشرط أن تبتعد عن تلك التي بزوايا حادة.



8- تخلص من الزوايا الحادة

أهم أساسيات علم (الفانج شوي)، هو ألا تكون محاطاً بأدوات أو أثاث بزوايا أو أطراف حادة، فهذا يزعج الإنسان ويعكر مزاجه لا شعورياً، من الأفضل اللجوء للأجهزة والمفروشات مثل الأبجورات، وطاولات الطعام الدائرية، والمزهريات ذات الشكل الانسيابي أو الدائري.



9- ازرع نباتات

النباتات الطبيعية تجدد طاقة المكان، وتعطي شعوراً نفسياً جيداً، وهناك نباتات محددة ينصح بزراعتها داخل البيت منها الريحان والميرمية ونبات الأوكاليبتوس، لكن لا تجلب نباتات الصبار وغيرها، إذ إن أشكالها الحادة تكون سبباً في إبقاء الطاقة السلبية بالمكان.



10- احرق ميرمية

وهي طريقة قديمة استخدمها الإنسان قديماً في حضارات عدة بمصر الهند واليونان، وتعتمد على إشعال نبات الميرمية، وترك رائحته تنتشر في أنحاء المكان، ستبعد الرائحة الطاقة السلبية، كما يمكن الاستعانة بأنواع البخور أو المعطرات المصنوعة برائحة الميرمية.

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