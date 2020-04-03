نشاطات تشغل وقت فراغك أثناء الحجر الصحي

لم يكن الحجر المنزلي في الحسبان قط، ولكن هذا ما آلت إليه الأوضاع نتيجة لانتشار فيروس «كورونا المستجد» في مختلف أنحاء العالم.



ونظراً إلى المكوث في المنزل، إليك بعض الأنشطة التي يمكن تجربتها لتحدي الملل واستغلال الوقت بطريقة مفيدة، وفقاً لتقرير لوكالة الأنباء الألمانية:



* هاتف صديقاً: قم بالتواصل مع صديق لم تتحدث معه منذ فترة طويلة من خلال اتصال هاتفي أو برسالة نصية.



* مارس التمارين الرياضية من المنزل: لا يمكن بالطبع الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. قم بتمارين تمديد السمانة على درجات السلم، وهناك أيضاً تمارين الضغط والانبطاح، حسبما جاء على موقع «سيكولوجي توداي».



* اقرأ خمسة كتب كنت تعتزم قراءتها عندما يتسنى الوقت: والآن لا يوجد أكثر من الوقت! عليك فقط الحفاظ على نظارة القراءة من أن تُكسر إلا إذا كانت لديك أخرى بديلة.



* اتّحد مع الطبيعة: سِرْ في الخارج تحت أشعة الشمس على مسافة صحية من الآخرين.



* قُم بالطهي: حوّل وصفة رائعة وجدتها على موقع «يوتيوب» إلى حقيقة واصنع وجبة تفتخر بها. إنها فكرة رائعة لتخزين المكرونة والأرز والخضراوات المعلبة والتوابل حتى تكون المزيد من الوصفات في المتناول.

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