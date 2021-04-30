عصبية الطفل أسبابها وطرق التخلص منها

أثبتت الدراسات الحديثة أن الأم العصبية تنشئ طفلاً عصبياً، ولذلك فلا تتوقعي أن يكون طفلك هادئاً إذا كنت تتصفين بالعصبية والتوتر وضيق الصدر طيلة الوقت، ولذلك الاختصاصية النفسية الدكتورة ضحى سعدون، ستضع لك خطوات لتتخلصي من عصبية طفلك، وقبل ذلك التخلص من عصبيتك التي تنتقل له كالآتي.



أسباب عصبية الطفل

عصبية وتوتر الأم تنتقل إلى الطفل.

المشاكل الزوجية بين الوالدين وكثرة المشاحنات والمشاجرات بينهما، وعدم شعور الطفل بالاستقرار العائلي.

كثرة تدليل الطفل والإفراط في تلبية طلباته مهما كانت.

الإفراط في عقاب الطفل وعدم منحه فرصة ليعبر عن نفسه وممارسة طفولته، وتفريغ طاقته.

التفريق بين الأبناء في المعاملة، وتفضيل أحدهما على الآخر مما يورث الطفل الذي يشعر بهذا الفرق العصبية والتوتر، وعدم الهدوء بل قد يقوم بأعمال تخريب وإيذاء من حوله.