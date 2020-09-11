طرق التعامل مع الزوج العنيد

خلال فترة الحجر الصحي، أنتِ لستِ بحاجة إلى الطرق الوقائية الصحية للحماية من المرض فحسب، وإنما أيضاً أنتِ بحاجة إلى العمل مع شريك حياتك من أجل تهدئة كل منكما الآخر، وبثّ الأمل والتفاؤل، سواء عبر المرح أو القليل من الدعابة، والتفكير الإيجابي في المستقبل، هذا يجعل فترة الحجر الصحي أسهل بالنسبة إلى كليكما، ويجعل من هذه الظروف الصعبة فرصة لتقوية علاقتكما.



وبحسب الدكتور مدحت عبد الهادي، خبير العلاقات الزوجية: إن الزوج والزوجة الآن مضطرّان لتنفيذ جميع الأنشطة تحت سقف واحد، مثل العمل أو ممارسة الرياضة أو ممارسة الهوايات الخاصة، وهذا يُعدّ تحدّياً كبيراً، لكنه يزيد الوعي بأهمية الحدود والمساحة الشخصية لكل منكما، وهو طريقة عملية لتعلّم كيفية منح شريك الحياة مساحة الخصوصية التي يحتاج إليها، ولكن عليكِ أن تتعلّمي الدرس جيداً، وتنقليه إلى حياتكما بعد انتهاء فترة الحجر الصحي. لذلك إليك أهم النصائح لتتعاملي مع زوجك العنيد أثناء فترة الحجر الصحي:

١- تعاملك مع الرجل العنيد هو اكتشاف جديد لنفسك، ولقوة تحملك، ولإظهار ذكاء الأنثى في التعامل مع الآخرين؛ لأن الرجل العنيد لا يتغير.

٢- لا تناقشي الرجل العنيد وأنت تشعرين بالغضب أو عصبية، لأن ذلك لن يكون في صالحك على الإطلاق، وكل كلمة ستتفوهين بها ستحسب ضدك.

٣- سيطري على مشاعرك وتحلي بالثقة والصبر، ووضحي وجهك نظرك بكل هدوء، وحاولي إيجاد طريقة غير مباشرة لكي تفعلي ما تريدين دون أن تشعلي عناده.

٤- اختاري بعناية شديدة الكلمات التي ستستخدمينها في النقاش مع الرجل العنيد، وابتعدي تماماً عن الكلمات التي تظهر فيها بقوة أنه مخطئ، مثل قولك له: «رأيك ليس على صواب، فالأفضل هو... »

٥- تحدثي مع الرجل العنيد وجهاً لوجه؛ لأن ذلك سيقلل احتمالية الفهم الخطأ للكلمات. ولأن الكلام عندما يكون وجهاً لوجه يصل إلى القلب مباشرة.

٦- اختاري الوقت المناسب لتتحدثي فيه مع الرجل العنيد، في موضوع ما. انتظري حتى يأكل ومن ثم ينتهي من مشكلات العمل وابدئي في الحديث معه، اختاري وقتاً يكون متقبلاً فيه النقاش.

٧- لا تمارسي العند مع الرجل العنيد من أجل العناد، لذا اسمعي وجهة نظره وفكري فيها بهدوء تام، فربما رأيه على صواب.

٨- لا تجبري الرجل العنيد على التغير، فدائماً الأشخاص العنيدة تتمتع بالذكاء وبحسن اتخاذ القرارات. فقط فكري بطريقة مختلفة أو ضعي نفسك مكانه وفكري في الأمر.

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