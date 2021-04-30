طرق التعامل مع الزوج اللامبالي!

قد تكون تجربة مزعجة أن تتحدثي إلى زوجك ثم تدركين أنه لم يسمع ما تقوليه وغير مهتم.في كثير من الأحيان يفشل الناس في الاستماع باهتمام، فذلك لأنهم مشتتون أو منشغلون بمحفزات أخرى.

بغض النظر عن السبب، من المهم فهم أسباب عدم الانتباه ومعرفة كيفية التعامل معها بطريقة بناءة للحفاظ على التواصل الصحي.

يختلف الناس اختلافًا كبيرًا في قدرتهم على فعل أكثر من شيء في وقت واحد، كما يواجه بعض الأشخاص صعوبة في فصل تركيزهم عن أحد المحفزات من أجل تحويل انتباههم إلى محفز آخر. قد يبدو أنهم متعمقون في التفكير أو مفرطو التركيز على مهمة أمامهم.

هؤلاء الناس لا يختارون تجاهل الآخرين عمدًا ممن يحاولون التحدث إليهم. بدلاً من ذلك، فهم لا يستمعون حقًا إلى ما يقال؛ لأن انتباههم ينصب على شيء آخر. ليس من العدل ولا من المفيد أن تصبحي مضطربًة مع زوجك في هذه الحالة لأنه خارج عن إرادته وسيطرته.. التعب هو سبب رئيسي لعدم الانتباه. عندما يكون الناس مجهدين أو يجدون صعوبة في النوم والراحة، فإن ذلك سيؤثر دائمًا على قدرتهم على التركيز والاستماع بانتباه.

كما أن العوامل الخارجية في المنزل تجعل من الصعب على الأزواج الانتباه لبعضهم البعض. يمكن أن تشكل الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال والعمل من المنزل ومجموعة من الضروريات الأخرى بالتأكيد تحديات للتواصل. هذا صحيح حتى بين الأزواج الأكثر حبًا ودعمًا.

في جميع الحالات، يجب أن يبذل كلا الشريكين قصارى جهدهما للحد من الإحباط المحتمل الناتج عن عدم الانتباه. سيدتي تقدم بعض الأشياء المهمة التي يجب مراعاتها عند التعامل مع الزوج الذي يبدو قليل الاهتمام وفقاً ل Marriage Moment.

نصائح للتعامل مع الزوج قليل الاهتمام



اختاري وقتًا جيدًا ومكانًا هادئًا لبدء المحادثة

اجعلي الأمر أسهل لك ولزوجك على حد سواء بإزالة المحفزات الخارجية التي من شأنها أن تصرف انتباهه عن التواصل المثمر.

قد لا يكون الوقت الذي تكونين فيه في حالة مزاجية للمشاركة هو الوقت الأمثل لزوجك. إذا كان شريكك يمر بيوم صعب، وكان متعبًا، ولديه الكثير من الأمور في ذهنه، وكان مشغولًا بمهمة مهمة، وما إلى ذلك، فقد يكون من الأفضل انتظار فرصة أفضل للتحدث.

اجذبي انتباه زوجك

بدلًا من الشعور بالضيق أو الغضب عندما يبدو أن زوجك غير مهتم، تقبّلي مسؤولية لفت انتباهه بلطف. يمكن تحقيق ذلك غالبًا بمجرد قول اسمه وانتظار الرد أو وضع يدك بلطف على ذراعه أو كتفه. لا تبدأي أبدًا بقصة أو سؤال حتى تحصلي على تأكيد أنك تحظين باهتمام شريكك. وكوني مستعدة للانتظار لحظة إذا لزم الأمر.

تقبلي أن أوقات عدم الانتباه هي جزء من الحياة

زوجك إنسان غير كامل - مثلك تمامًا. الحياة قصيرة جدًا وزواجك مهم جدًا لدرجة لا يمكن الشعور بالضيق والإحباط بلا داع. إن الشعور بالغضب في بداية المناقشة بشكل عام لا يؤدي إلا إلى جعل كليكما يشعر بالقلق أو الإحراج عندما تمضي المحادثة إلى الأمام. القليل من الصبر والتفاهم يجعل التواصل أسهل وأكثر إرضاءً.

تغيير تركيزك

بينما تستغرق الأمور في نهايتها وقتًا، يمكنك تحويل تركيزك إلى إثبات نفسك كفرد حتى يعرف أنك لا تعتمدين عليه تمامًا من أجل هويتك.

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