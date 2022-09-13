كي تكسب المرأة قلب رجل برج العذراء عليها معرفة طرق التعامل معه وأهم ميزاته وصفاته، برج العذراء بين تاريخ 23 من شهر آب و22 من شهر أيلول وهو سادس برج من الأبراج الإثنى عشر، يتميز برج العذراء بالجسم القوي والمرونة الكبيرة والقدرة على تحمل التعب والإرهاق بشكل كبير ومن المعروف أن صاحب هذا البرج يستطيع تلقي الضغوطات العملية والحياتية، كما أنه يعد من الأشخاص الذين يكرهون التسول والبطالة ويحبون العمل بإستمرار دون توقف، ويتميزون أيضاً بالصدق في أغلب أمور حياتهم العاطفية كما أنهم يمتلكون أحاسيس ومشاعر جياشة.

أصحاب برج العذراء يؤمنون بالصراحة ويكرهون الكذب، ويعتبرون ايضاً من الأشخاص الودودين المحبين للآخرين بشكل مطلف، كما أنهم يعدون من عشاق الجمال والمنظر والحسن والترتيب.

ويتميزون مواليد برج العذراء بالحماس في أداء الأعمال دون ملل أو كلل ولا يشعرون أيضاً بالضجر، كما انهم في الغالب يحبون أن يميل الى فكرة الإبتعاد عن الأشخاص الآخرين بشكل عام والسلبين بشكل عام، ويحبون الوحدة وقلة العلاقات الاجتماعية المرغوبة عليهم في المجتمع، وذلك بسبب عدم شعورهم بالارتياح وزيادة الشك بالكثير من الناس، كما أنهم لا يستسلمون للأوهام والأحلام المبنية من وهم مجرد ويتمتعون بواقعية كبيرة، ويحبون النظام والمنطق والعمل المستمر للوصول إلى رغباتهم ولتحقيق ما ينظرون اليه.

طرق التعامل مع رجل برج العذراء وأهم ميزاته وصفاته

رجل برج العذراء لا يفصح عن مشاعره بسرعة لذلك على شريكة رجل العذراء أن تتحلى بالصبر ليبادلها نفس المشاعر.

رجل برج العذراء لا يندمج في علاقته مع الجنس الآخر بسرعة وتكون خطواته حذرة.

رجل برج العذراء ينسحب من العلاقة التي يشعر بأنها لا تمنحه السعادة.

رجل برج العذراء لا تلفت نظره الأنثى الجريئة ويجب على الأنثى التي ترغب في التقرب من رجل

تجنب لفت نظره بطرق مثيرة وجريئة.

رجل برج العذراء لا يُفضّل الأنثى المتسرعة لذلك يحب أن تحرص شريكة رجل العذراء على عدم استعجال النتائج وأن تأخذ وقتها.

رجل برج العذراء يكره الأنثى التي تحاول خداعه أو التي تكذب عليه ويُفضّل الأنثى الصريحة.

رجل برج العذراء يفضل الأنثى التي تتعامل معه في إطار أخلاقي وشرعي إذ يحب العلاقات النظيفة والأنثى النقية.

يفضل رجل العذراء عدم المبالغة في مدحه فهو شخص لا يحب المديح ولا النفاق.

ميزات رجل برج العذراء

يقوم بكل واجباته تجاه عمله وأسرته على أكمل وجه.

يحب الترتيب والنظام في كافة شؤون حياته.

يتقبل الوحدة ولا يشعر بالحزن حيال ذلك.

يتأقلم مع كافة المتغيرات في حياته.

يعتبر شخصية متوازنة ويتمتع بالحماس والطموح العالي ويثق بنفسه بشكل كبير.

يمتاز بحرصه الشديد في تحديد خياراته وخاصة العاطفية.

ينتقد الآخرين بصورة لاذعة.

لا تستهويه المواقف الرومنسية ويستطيع التحكم في مشاعره.

يمتاز بشغفه في العمل ويعتبر شخص واقعي.

يحب الدخول في علاقة رومنسية والتعامل مع حبيبته بطريقة رومنسية.

يمتلك عاطفة قوية فهو ليس معدوم المشاعر لكنه لا يحب أن يوضح مشاعره.

يتحمل المسؤولية ويكره الكسل ويحب عمله بشكل كبير.

يحب الأناقة في ملبسه ومظهره.

صفات برج العذراء للرجل

حنون ومتعاون مع الجميع.

يميل لأن يكون مسيطراً وحاكماً للأمور، لا متلقياً للأوامر.

عاطفي وحساس.

الذكاء، والقدرة على ترتيب الأمور.

الاجتهاد الكبير في العمل.

من صفات برج العذراء للرجل أنه يسعى إلى أن يكون مثالياً على كافة الأصعدة.

يمتلك أفكاره الخاصة التي لا يُمكن لأحد أن يُغيرها.

يمتلك شخصية عقلانية قادرة على حل المشاكل بانسيابية ومرونة عالية.

يمتلك روح المغامرة، وحب الاستكشاف لكل ما هو جديد.

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