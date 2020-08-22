طرق التغلّب على الغيرة خلال فترة المراهقة

1. تحديد مجالات الشغف والتركيز على الأهداف
هناك أناس في هذا العالم نادراً ما يشعرون بالغيرة من الآخرين؛ لأنهم ببساطة مشغولون للغاية في تحقيق أهدافهم، عندما يستغل المراهقون الوقت في اكتشاف ذواتهم واهتماماتهم وتطوير مواهبهم؛ فإنهم يطورون أيضاً أساساً قوياً من احترام الذات.
2. تشجيع العلاقات الاجتماعية بدلاً من العاطفية
نظراً لأن العلاقات العاطفية تسبب الغيرة؛ خاصة بين الفتيات؛ فمن المهم التركيز على تكوين علاقات اجتماعية قوية بدلاً من الرومانسية؛ لأن تلك ستدوم طويلاً، كما أنها تقلل من الغيرة بين المراهقين، كما أن تكوين صداقات قوية طوال سنوات الدراسة الثانوية، له تأثير عميق؛ مما يساعد المراهقين على تطوير مهارات تواصل جيدة، وتعزيز احترام الذات التي يمكن أن تستمر في التطور بعد بلوغهم سن الرشد.
3. تقبل الرفض
لا بد أن تعلم أنك لن يتم قبولك في كل الأنشطة والتي ترغب في ممارستها؛ فربما لست الأنسب في هذا المجال؛ لهذا عند رفضك، لا بد أن تجعل من هذا الرفض نقطة انطلاقك لاستكشاف مجالات وأنشطة جديدة قد تكون أكثر مناسبة لك، ولكن تركيزك على أنه تم رفضك في مجال أو كلية بعينها، قد يدفع بك إلى الفشل.
4. تحديد الأشخاص المؤثرين في حياتك
يوجد عدد من المؤثرين في حياة كل شخص، ولكن في مرحلة المراهقة قد تصبح القدوة مصدر غيرة؛ فقد تصاب بالغيرة منها إذا كان الشخص المقتدى به قريباً في السن أو في نفس المرحلة العمرية؛ لهذا من الأفضل تحديد الأشخاص المؤثرين في حياتك ممن هم ليسوا في دائرة الغيرة، مثل الوالدين وكذلك بعض الأقارب والمعارف، والذين لا يثيرون غيرتك بأي حال من الأحوال.
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