طرق التغلّب على الغيرة خلال فترة المراهقة

تعد الغيرة من الأحاسيس الشائعة بين المراهقين لعدة أسباب، قد تكون العلامات الدراسية من بينها، وكذلك العلاقات العاطفية، كل هذه المسائل تؤجج مشاعر الغيرة، والتي تعد طاقة سلبية تحيط بالإنسان وتجعله يختبر عدداً من المشاعر السلبية الأخرى.



1. تحديد مجالات الشغف والتركيز على الأهداف

هناك أناس في هذا العالم نادراً ما يشعرون بالغيرة من الآخرين؛ لأنهم ببساطة مشغولون للغاية في تحقيق أهدافهم، عندما يستغل المراهقون الوقت في اكتشاف ذواتهم واهتماماتهم وتطوير مواهبهم؛ فإنهم يطورون أيضاً أساساً قوياً من احترام الذات.