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10 نصائح جمالية لحماية بشرتك من الجفاف

منشور 15 آب / أغسطس 2020 - 07:00
التركيز على شرب 8 أكواب من المياه يوميا
التركيز على شرب 8 أكواب من المياه يوميا
تتأثر البشرة والجسم بشكل كبير مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الرطوبة في الجو، وهو الأمر الذي يمكن أن يصيب بعض  الأشخاص بـ الجفاف، والدوار والإغماء في بعض الحالات.
وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إنه مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة في الجو تشعر بـ الجفاف، والإرهاق الشديد، وهو الأمر الذي يمكن ان يؤثر بالسلب علينا إن لم يتم التعامل معه بشكل جيد.
 

وتابع القيعي، بأن التغلب على مشكلة الجفاف الناتج عن الرطوبة تبدأ من تغيير نظام الحياة واتباع بعض النصائح والعادات الصحية اللازمة للمحافظة على الجسم والبشرة بشكل عام، ومن أبرز هذه النصائح:

1- ممارسة التمارين الرياضية 4 مرات في الأسبوع على أن يتراوح وقت التمرين 40 دقيقة، ويتم التركيز على تمارين الكارديو، مثل : الجري، و ركوب العجلة، و نط حبل).

2- تناول الفواكه والخضار بإنتظام يوميا. 

3- استخدام واقي من الشمس sunblocks  والذي يتناسب مع البشرة، وذلك قبل النزول من المنزل بـ ٢٠ دقيقة.

4- التركيز على شرب 8 أكواب من المياه يوميا. 

5- تجنب استخدام المستحضرات الغير العضوية، مثل الشامبو فـ يجب استخدام المواد الطبيعية دون التدرج لإستخدام المواد الحافظة، ويجب استعمال صابون الفضة؛ حيث ان من مميزاته انه يقضى على البكتيريا والفيروسات الضارة ويحافظ علي الجلد.

6- عند شعور بـ جفاف البشرة يجب عمل تحاليل د، أ، سي للإطمئنان ومعرفة الأسباب، وعلاجها.

7- الإستحمام بماء بارد، حيث ان من دورها ان ترفع مناعة الجسم وتحافظ على رطوبة الجلد.

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Via SyndiGate.info


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