4 طرق للتخلص من بقعِ الرّوج عن الملابس البيضاء

يمكنُ استخدام الفازلين للتّخلص من بقعةِ أحمر الشفاة

قد يتسبب الرّوج "أحمر الشفاه" ببعض الضرر على قطع الملابس، خاصة بعد حفلات العشاء أو حفلات الزفاف أو غيرها من المواقف التي تستوجب استعمال أحمر الشفاه، لكن هل من الممكن إزالته عن قطع الملابس دون أن يبقى أي أثر لوجوده؟ إليكِ سيدتي هذه الطرق المجربة:

1- مثبتُ الشّعر: يستخدمُ مثبتُ الشّعرِ في إزالةِ العديدِ من البقع التّي تتعرض إليها الملابس، فيمكن رشُ مثبتِ الشّعر على بقعةِ الرّوج وتركه لدقائق، وغسلها بالماء الدّافىء لملاحظةِ التّخلصِ من البقعةِ بشكلٍ نهائيّ.

2- السّبيرتو: يرشّ القليلُ من السبيرتو على بقعة الرّوج، وتفرك البقعة بلطفٍ إلى حين زوالها، وتُغسل القطعةُ بالطّريقة المعتادة.

3-الفازلين: يمكنُ استخدام الفازلين وبودرةِ التّلك للتّخلص من البقعةِ بوضع القليل من الفازلين وبودرة التّلك على البقعة، وتركها لمدة خمسِ دقائق، وتغسلُ القطعةُ جيّداً إلى حين اختفاءِ بقعةِ الرّوج.

4- معجون الأسنان: يعتمدُ العديدُ من الأشخاص على معجون الأسنان في التخلّص من العديدِ من البقع التّي تعلقُ على الملابس البيضاءِ لفعاليته الكبيرةِ في التّخلص من بقع الزّيت والدّهون والرّوج، ويمكن وضعُ القليلِ من معجونِ الأسنان على بقعةِ الرّوج، وتفرك بلطفٍ وتغسل.

قد يعجبك أيضاً:

15 نصيحة تجعل ملابسك تبدو أفضل وتدوم أطول

3 نصائح للحفاظ على رائحة العطور لفترة أطول

5 نصائح لارتداء الملابس الشتوية