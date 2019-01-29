5 نصائح لارتداء الملابس الشتوية

قاعدة الأناقة الأهم في فصل الشتاء هي عدم ارتداء طبقات كثيرة

في فصل الشتاء يرغب الكثير وخصوصاً الإناث في شراء ملابس شتوية جديدة وثقيلة وتكون أنيقة وعلى الموضة في نفس الوقت حتى يشعر بالدفء، وفي هذا المقال سنقدم لكم نصائح لارتداء الملابس الشتوية، وهي:

1- قاعدة الأناقة الأهم في فصل الشتاء هي عدم ارتداء طبقات كثيرة وفي حال كنت ترتدي طبقات كثيرة، فلا تظهرها جميعها، بل حاول ارتداء اللون نفسه للبلوزتين أو البنطالين؛ ويجب الحرص على عدم تضخيم حجمك من خلال هذه الطبقات.

2- عند التسوق حاول شراء المعطف الأسود لأنه من أساسيات الأناقة في الشتاء، كما يمكّنك من تنسيق ألوان أخرى معه بسهولة.

3- يجب الحرص على عدم جمع أكثر من لونين في الإطلالة الواحدة.

4- القبعة خيار مثالي في الشتاء. لذا، اختار منها تشكيلات أنيقة وتألق بها، لكن راعي أن يكون لونها ضمن تشكيلة الألوان الموجودة في ملابسكِ.

5- الحرص على انتعال حذاء مريح وخصوصاً في المطر والثلج.

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