طرق الحصول على اللياقة الجسدية دون اللجوء للنادي

يشكو الكثيرون من أن الذهاب إلى نوادي اللياقة البدنية يكلف وقتا ومالا، فارتفاع كلفة الاشتراك في هذه القاعات وضيق الوقت، لا يسمح للجميع بارتيادها.

ولكن الذهاب إلى القاعات الرياضية ليس أمرا حصريا من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية. ولا تتطلب ممارسة الرياضة إنفاق مبالغ كبيرة من المال، بل يتطلب الأمر اختيار الأحذية المناسبة والملابس الرياضية واتباع بعض التمارين.

في تقريرها الذي نُشر على موقع “آف.بي.ري” الروسي، استعرضت الكاتبة إيرينا إيفتشنكو أبرز الطرق التي تُساعد على التمتع بلياقة بدنية دون الذهاب إلى قاعات الألعاب الرياضية:

1- الاستفادة من فيديوهات التدريب المجانية المعروضة على الإنترنت

يوجد العديد من الفيديوهات على الإنترنت التي تعرض كيفية القيام ببعض التمارين الرياضية، والتي يُمكن اتباعها والاستفادة منها. ويُمكن أيضا مشاهدة ندوات مُختلفة عبر الإنترنت والاستماع إلى نصائح المدربين في اللياقة البدنية واليوغا والبيلاتس. من هذا المنطلق، يُنصح باختيار نوع الرياضة الأنسب إليك ووضع خطة لبدء الدروس في الوقت المناسب.

2- المشي قدر الإمكان

يعتبر المشي من الرياضات التي تعود ممارستها بالنفع على الجسم، لذلك ينصح بالتخلي عن السيارة في بعض الأحيان والقيام بنزهة على القدمين. وفي حال كنت تستخدم وسائل النقل العمومي، من المُستحسن النزول قبل المحطة المحددة، ومشي بقية المسافة على القدمين.

3- صعود ونزول الدرج

من الصعب الاستغناء عن المصعد عندما يتطلب الأمر الصعود إلى الطابق العاشر. لكن عند تعطل المصعد، يستحسن استخدام الدرج، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي في الصحة ويساعد على إنقاص الوزن. بشكل عام، يعد صعود ونزول الدرج من الطرق التي تساعد على تقوية عضلات الساق وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

4- شراء معدات اللياقة البدنية وممارسة الرياضة في المنزل

للقيام بتمرينات رياضية في المنزل، يمكن شراء أوزان “ثقالات” الحديد وكرة قدم وحبل قفز وشريط مطاطي. وفي حال كانت إمكانياتك المالية سانحة، يمكنك شراء جهاز ممارسة التمارين الرياضية أوربتراك.

5- الإبداع

في الواقع، يمكن أن يضفي التدريب داخل المنزل طابعا من المرح، ويعزى ذلك إلى إمكانية صنع بعض المعدات الرياضية من المعدات الموجودة في المنزل. فعلى سبيل المثال، إذا أردت تقوية عضلاتك رغم افتقارك لثقالات الحديد، يمكنك ملء الزجاجات البلاستيكية بالرمل واستخدامها.

وتساعد تمارين الضغط والقرفصاء ورفع الأثقال على تقوية العضلات. ويحول عدم الالتزام بطريقة مُعيّنة عند القيام بالتمرينات دون تحقيق النتائج المرجوة، فضلا عن إمكانية حدوث إصابات. لذلك من الضروري التأكد من القيام بالتمارين بالشكل الصحيح، والالتزام بما تعرضه أشرطة الفيديو حول كيفية القيام بهذه التمارين.

6- تنظيف المنزل كلما سنحت الفرصة

تنظيف المنزل يساعدك على التخلص من السعرات الحرارية والتحرك بشكل نشط.

7- القيام بالتمرينات على فترات

في حال لم تكن تمتلك الوقت الكافي للقيام بالتمارين التي تستغرق وقتا طويلا، يمكن القيام بالتمارين على فترات متقطعة، مما يساعد على حرق السعرات الحرارية وتقوية العضلات.

8- الهواء الطلق

تعتبر ممارسة بعض التمارين في الهواء الطلق وسيلة فعالة لتحسين اللياقة البدنية وتقوية جهاز المناعة أيضا. علاوة على ذلك، ينصح بالجري في الهواء الطلق للحفاظ على رشاقة الجسم دون تكبد أي تكاليف.

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