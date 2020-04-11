طرق الحفاظ على علاقتك بزوجك خلال فترة الحجر!

تُمثل فترة البقاء في المنزل اختباراً حقيقياً للعلاقات بين الأزواج الذين سيجدون أنفسهم مضطرين لقضاء فترات طويلة وجهاً لوجه، فقد سجلت الصين مؤخراً ارتفاعاً مفاجئاً في معدلات الطلاق، ويلقي الخبراء باللوم على فيروس «كوفيد- 19»، لذا قدمت سوزان ترومبيتي خبيرة العلاقات الأسرية نصائحها لمساعدتك في الحفاظ على علاقتك مع شريكك.

1- اتركيه وحده

تقول سوزان إنه يجب أن تقضي الزوجة بعض الوقت بمفردها، وتترك زوجها بمفرده أيضاً، حيث إن قضاء الكثير من الوقت مع الشريك يمكن أن يضر بالعلاقة بالضبط، مثل عدم قضاء وقت كافٍ معاً، لذلك من الضروري تحديد أوقات والالتزام بها.



2- توفير المناخ المناسب

اضطر الكثيرون للعمل من المنزل حالياً، وهو ما يمثل صعوبة كبيرة للأشخاص المعتادين على العمل بشكل أفضل داخل المكتب، فإذا كان شريكك يعمل من المنزل، فمن المهم توفير المناخ اللازم له، والتعامل مع الموقف كما لو كان يعمل في المكتب، وعدم مقاطعته أو التسبب في إزعاجه وتشتيت تركيزه، ومن الممكن مساعدته أو الجلوس بجانبه.



3- تبادل الحديث

قد تكون تلك الفترة فرصة سانحة لتعميق العلاقة بين الزوجين، عن طريق التحدث مع بعضهما حول مخاوفهما وما يحتاجه الطرف الآخر، وما يجب على كل طرف القيام به لتهدئة شريكه، وجعل تلك الفترة تمر بشكل أكثر سلاسة.



4- تخفيف التوتر

نشعر جميعاً بالتوتر والقلق في تلك الفترة، وربما ترى شريكك الشخص المناسب لتفريغ كل مخاوفك وهمومك اليومية، ولكن لأن كليكما في الوضع نفسه، ويشعر بالضيق نفسه، فهذا هو الوقت لإبداء الاهتمام بالطرف الآخر، ومحاولة تخفيف الوضع.



5- وقت للمرح

هناك العديد من الأشياء التي يمكن للزوجين القيام بها معاً، مثل الطهو، أو التجول البسيط في منطقة منعزلة أو لعب ألعاب في المنزل، أو ممارسة التمارين الرياضية.

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