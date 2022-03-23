الكثير من السيدات تقوم بضبغ شعرها شهرياً أو كل شهرين حسب طبيعة شعرها، صبغة الشعر تسبب جفاف في الشعر، ولتجنب مشاكل الشعر المصبوغ يجب استخدام الزيوت الثقيلة وليش الزيوت الخفيفة لأنه الزيوت الثقيلة تجعل الشعر أنعم بكثير وإذا كانت الزيوت أصلية فهي لا تضر الشعر أبداً، ويفضل عدم غسل الشعر لمدة 3 أيام من يوم صبغه.

ويوجد صبغات الشعر جيدة وصبغات سيئة لكن إجمالاً الصبغة إلا أن تؤثر بالشعر بشيء بسيط، لذلك يجب أن يكون هناك عناية مركزة وجيدة بالشعر المصبوغ وذلك بسبب تعرضه للمواد الكيميائية، ويجب أيضاً اختيار شامبو خصوصي للشعر المصبوغ، ولا ننسى استخدام حمامات الزيت، يجب ابتعاد حمامات الزيت والكريمات عن جذور الشعر لأنها تسبب بتسكير المسامات.

طرق العناية الصحيحة بالشعر المصبوغ

الحرص على الانتظار لمدة 72 ساعة قبل القيام بغسل الشعر عند الانتهاء من عملية صبغ الشعر.

الحرص على استخدام مستحضرات الشعر مثل الشامبو والبلسم مناسبة للشعر ولا تحتوي على مواد السلفات على الإطلاق.

الحرص عند غسل الشعر المصبوغ بصبغات مخالفة لألوان الشعر الطبيعية مثل اللون الأزرق، الزهري، والبنفسجي، والأخضر.

الحرص على وضع الصبغات على مستحضرات الشعر بيضاء اللون إذ إن وضع الصبغات على المستحضرات الملونة يؤدي إلى صبغها بلون مغاير للون الشعر.

غسل الشعر جيدًا من أجل تجنب صبغ الشعر للمنشفة التي يتم استخدامها من أجل تجفيف الشعر.

يفضل غسل الشعر لمرتين أو ثلاث على الأكثر في الأسبوع الواحد لأنه يسبب الغسل المستمر للشعر جفافه وزوال لون الصبغة.

ارتداء القبعة الواقية للشعر من أجل أخذ حمام بدون غسل الشعر.

استخدام الماء البارد إلى الدافئ من أجل غسل الشعور المصبوغ إذ يؤدي غسل الشعر باستخدام الماء شديد السخونة إلى اختفاء صبغة الشعر في وقت قصير.

غسل خصلات الشعر بشكل منفصل عند صبغ الشعر بأكثر من لون، بحيث يتم غسل كل لون على حدى.

ترك الشعر ليجف من تلقاء نفسه وتجنب استخدام مجفف الشعر من أجل ذلك ويُنصح بتجنب استخدام أدوات تصفيف الشعر التي تعتمد على الحرارة.

لا يُنصح بالنوم والشعر المصبوغ مبلول لانه يؤدي ذلك إلى تكسّر خصلات الشعر.

تجنب تعرض الشعر للشمس خصوصًا لأوقات الطويلة لأنه أشعة الشمس تؤدي إلى بهتان لون الشعر وفقدان حيويته.

ارتداء القبعات الواقية من الشمس أثناء الخروج إلى الخارج.

يعتبر الشعر المصبوغ قابل للتلف أكثر عند مقارنته بالشعر الاعتيادي يُنصح بتجنب أي علاجات تحتوي على المواد الكيميائية أو صبغه بلون آخر.

الالتزام بعلاج الشعر مرة واحدة شهريًا باستخدام المواد الطبيعية والابتعاد قدر المستطاع عن المواد الكيميائية.

أخطاء العناية بالشعر المصبوغ

التعرض للحرارة بجميع أنواعها يعمل على إتلاف الشعر وزوال الصبغة في وقت قصير.

إهمال العناية بالشعر المصبوغ وعدم ترطيب الشعر والاعتناء به بشكل كافٍ

إهمال وضع المستحضرات الي تمنح الشعر اللمعان

المبالغة في صبغ الشعر يجب الانتظار على الأقل ما لا يقل عن ستة أسابيع قبل القيام بتجديد صبغة الشعر

عدم استخدام شامبو مناسب وخاص للشعر المصبوغ

أطعمة تمنع تساقط الشعر

العسل

السبانخ

السلمون

البقوليات

الشوفان

المحار

البطاطا الحلوة

البيض

البازلاء

جنين القمح المسكرات

الجزر

بذور عباد الشمس

زيت إكليل الجبل وجوز الهند

زيوت لا تغير لون الشعر المصبوغ

زيت جوز الهند

زيت الباوباب

زيت الأرجان

زيت بذور العنب

زيت الزيتون

زيت الأفوكادو

زيت الخروع

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