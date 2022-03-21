ست الحبايب: طرق لإخفاء ظهور الهالات السوداء

طرق لإخفاء ظهور الهالات السوداء تناسب ست الحبايب في عيد الأم، تعتبر الهالات السوداء مشكلة جمالية كبيرة تعاني منها نسبة من النساء وتجعل منظر العين أقل جمالاً، ويفضل يا ست الحبايب استشارة الطبيب حول أسباب ظهورها لإيجاد العلاج المناسب لها إذا كان السبب مرضيًا.

عزيزتي ست الحبايب أما من الناحية التجميلية فننصح بسترهًا بواسطة مخفي العيوب (الكونسيلر)، اختاري لوناً أفتح من بشــرتك بدرجة واحدة فقط وابدئي بتمويه محيط العينين انطلاقا من زاوية العين الداخلية قرب الأنف حيث يبدو الازرقاق واضحاً ثم مدي خافي العيوب بطريقة التربيت فوق كامل الجفن الأسفل مركزة في شكل خاص على التجويف البارز.

طرق لإخفاء ظهور الهالات السوداء

البرودة لإخفاء ظهور الهالات السوداء

تعتبر كمادات الشاي البارد وكمادات الخيار واحدة من الطرق الفعالة للتخلص من الهالات السوداء تحت العينين، لأن هذه الكمادات تعمل على تقليل تمدد الأوعية الدموية وتلونها في المنطقة أسفل العين.

رفع الرأس أثناء النوم لإخفاء ظهور الهالات السوداء

رفع الرأس أثناء النوم جربي وضع المزيد من الوسائد أسفل رأسك أثناء النوم لمنع ظهور الانتفاخ التي تتكون نتيجة تجمع السوائل في الجفن السفلي للعين.

النوم الكافي لإخفاء ظهور الهالات السوداء

النوم الكافي اجعلي جسمك يحصل على حاجته من النوم والراحة يومياً، لأن قلة النوم تجعل مظهر البشرة يبدو شاحباً، وتجعل العينين تبدوان غائرتين، مما يؤدي إلى ظهــور الهـــالات السوداء بشكل أكثر وضــوحــاً ممــا هي عـليـه في الحقيقة.

الحماية من أشعة الشمس لإخفاء ظهور الهالات السوداء

الحماية من أشعة الشمس، احرصي على حماية الوجه والبشرة من التعرض لأشعة الشمس، وذلك من خلال ارتداء النظارات الشمسية ووضع الكريم الواقي من أشعة الشمس قبل الخروج من المنزل صباحاً، لأن الشمس تعمل على إكساب البشرة لوناً داكناً يزيد من وضوح الهالات السوداء.

الكريم والكونسيلر لإخفاء ظهور الهالات السوداء

الكريم والكونسيلر، يوجد الكثير من كريمـات البشـرة والتي تعـمل على علاج الهالات السوداء،واستعمال الكريمات التي يدخل في تركيبها السيرم والجنسنج البرازيلي تعمل على تحسين مظهر الهالات السوداء تحت العين بشكل ملحوظ.

كيفية إزالة الهالات السوداء تحت العين بأسرع وقت

شرب كميات وفيرة من الماء.

معرفة سبب الهالات السوداء، فقط يكون وراثيا أو نتيجة سوء تغذية.

استخدمي الكريمات الخاصة بمنطقة العيون.

قللي من استخدام الكونسيلر لإخفاء الهالات.

تناولي المزيد من الخضراوات والفواكه فهي لها تأثير كبير على جمال البشرة.

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

تطبيق شرائح من الخيار على العينين لمدة 10 دقائق ثم شطفها بالماء البارد

تطبيق مزيج من الخيار والبطاطا على العينين

وضع ملعقة من الفضة في الثلاجة لمدة 3 دقائق ثم لمس منطقة العين بها لمسة رقيقة بدون ضغط

إعداد مكعبات الثلج من الشاي الأخضر أو شاي البابونج، لتهدئة الجلد حول العينين بالإضافة للتخلص من الانتفاخ والسواد.

قومي بنقع قطعة صغيرة من القطن بماء الورد البارد ووضعها على العينين لمدة 15 دقيقة دون غسلها فيما بعد

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