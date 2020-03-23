طرق المحافظة على باقة الزهور لعروس صيف 2020

لا يوجد أجمل من الأزهار يوم زفافك، خاصة باقة الزهور التي تحملينها، ولا شيء أكثر حزناً من ذبول هذه الزهور بسبب أشعة الشمس الحارقة ودرجات الحرارة المرتفعة.

إذا كان حفل زفافك في فصل الصيف، عليكِ اتباع النصائح التالية من أجل الحفاظ على باقة الزهور خاصتك من الذبول بسبب الطقس الصيفي..



1- باقة احتياطية

إذا كانت ميزانيتك تسمح، يمكنك طلب باقتين من الزهور لزفافك، واحدة في بداية الحفل، والثانية تتركينها في مكان بارد من أجل تبديلها وقت الحاجة، وهكذا تحملين باقة زهور طازجة ونضرة طول حفل زفافك.

هذه الحيلة تمنحك فرصة اختيار تصميمين مختلفين لباقة الزهور، والاستمتاع بحمل نمطين مختلفين من باقة الزهور.



2- تغليف السيقان

فيما أن سيقان الأزهار العارية تكون ذات شكل مغرٍ للعروس، لكن هذا الخيار ليس آمناً في درجات الحرارة المرتفعة، لذا اطلبي من بائع الزهور تغطية سيقان الزهور بالكامل للحفاظ عليها رطبة.

يمكنك استخدام بقايا قماش ثوب زفافك لتغليف قاعدة باقة الزهور، من أجل الحصول على مظهر متناسق.



3- حافظي على رطوبتها

رش الأزهار برذاذ الماء يساعد على إبقائها نضرة وطازجة.. احتفظي برشاش مياه، ورشّي باقة الزهور كل فترة، واحرصي على وضع الباقة في مكان بارد بعيد عن أشعة الشمس قدر الإمكان.



4- كوني مبدعة

عندما يكون حفل زفافك في درجة حرارة شديدة الارتفاع، يمكنك اختيار باقة زفاف تتحمّل درجات الحرارة العالية، مثل الباقة المكوّنة من الأوراق الخضراء.



5- اختاري نوع الزهور بحكمة

عندما يتعلق الأمر بالصيف، فإنكِ تختارين تفاصيل حفل زفافك بما يتناسب مع حالة الطقس، وبناء عليه فإن اختيار الزهور أيضاً يخضع لهذه القاعدة.



كوني حكيمة في اختياراتك، فلا تختاري نوع الزهور المفضّل لديكِ وحسب، وإنما عليكِ اختيار الأنواع التي تتحمّل الحرارة، وتجنّبي الأنواع السريعة الذبول.

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