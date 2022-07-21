طرق الوقاية من فيروس ماربورغ Marburg virus disease، يعتبر فيروس ماربورغ قديم جداً، وشديد العدوى، حيث يظهر مجدداً ويربك أفريقيا، أعلنت الصحة العالمية تفشي فيروس ماربورغ في غانا بعد وفاة حالتين ثبتت إصابتهما بالمرض، فيما تحولت السلطات الصحية كبح انتشاره من خلال عزل المخالطين.

منظمة الصحة العالمية

تم تحديد أكثر من 90 مخالطاً، بمن في ذلك العاملون الصحيون، وتجري مراقبة صحتهم.

لماربورغ 12 تفشياً كبيراً منذ عام 1967 معظمهما في جنوبي وشرقي القارة الأفريقية، ينتمي إلى نفس عائلة إيبولا، يصل للبشر عبر الحيوانات المصابة مثل القرود والخفافيش وينتقل بين الأشخاص بملامسة سوائل جسم مصاب.

أعراض فيروس ماربورغ

فيما تشمل أعراض فيروس ماربورغ:

الصداع

تقيؤ الدم

آلام العضلات

مضاعفات فيروس ماربورغ

تساقط الشعر

التهابات الخصية

التهاب العيون

التهاب الكبد

التعب والإرهاق

طرق الوقاية من فيروس ماربورغ

غسل اليدين بالماء والصابون وباستمرار، أو استخدام غسول أيدي يحتوي على نسبة 60% على الأقل من الكحول عندما لا يتوفر الصابون والماء.

تجنب السفر إلى أفريقيا والمناطق التي تظهر بها حالات الإصابة بفيروس ماربورغ.

تجنَّب شراء اللحوم قد المستطاع أو أكل لحوم الحيوانات البرية وتجنَّب تناول لحوم الحيوانات البرية في البلدان النامية، بما فيها تلك التي تنتمي إلى رتبة الرئيسيات غير البشرية، التي تُباع في الأسواق المحلية.

تجنَّب مخالطة المصابين يجب على مقدمي الرعاية، على وجه الخصوص وتجنُّب ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب وأنسجته، بما في ذلك الدم والسائل المنوي والإفرازات المهبلية واللعاب.

تجنَّب ملامسة ملابس الشخص المصاب أو الأشياء الأخرى التي ربما يكون قد لمسها.

ارتدِ معدات حماية شخصية متخصصة تغطيك من الرأس إلى أخمص القدمين، اتبع إجراءات مكافحة العدوى إذا كنت أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية.

اعزل الأشخاص المصابين بالفيروسات عن الآخرين تخلص من الإبر بأمان وعقِّم الأدوات الأخرى.

تجنَّب التعامل مع الجثث تظل جثث الأشخاص الذين ماتوا بفيروس إيبولا أو فيروس ماربورغ مُعدية.

عدم ملامسة سوائل جسم الإنسان المصاب مثل اللعاب أو الدم.

تجنب استخدام الحقن الملوثة ولحوم الحيوانات البرية مثل الفئران، الخفافيش.

هل الحمى الفيروسية خطيرة؟

الحمى الفيروسية خطيرة هي عبارة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة الإصابة بعدوى فيروسية، وتعتبر الحمى منخفضة الدرجة أي الأعلى من 37 درجة مئوية بقليل هي أحد أعراض العديد من الالتهابات الفيروسية، لكن يوجد بعض الالتهابات الفيروسية مثل حمى الضنك، التي يمكن أن تسبب ارتفاع أكبر في درجة الحرارة.

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طبيب البوابة: فيروس كورونا وضبابية الدماغ