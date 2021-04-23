طرق بسيطة للتخلّص من قشرة الرأس

تُعد قشرة الرأس من أكثر مشاكل الشعر شيوعاً وصعوبة في العلاج، إنها مشكلة تسبب الإزعاج والإحراج أيضاً، حيث تسبب حكة في الرأس، كما أنها تظهر بوضوح على الشعر والملابس، علاوة على أنها شائعة في جميع أنواع الشعر، وتظهر في كل فصول السنة.

إذا كنتِ تعانين من ظهور قشرة الرأس المزعجة، فلا تقلقي، فيمكنكِ عبر 10 خطوات بسيطة التخلص منها. اقرئي السطور التالية لتساعدكِ في التخلص من قشرة الرأس عبر نصائح المحترفين وخبراء الشعر.



راقبي درجة حرارة الماء

الماء الساخن يفقد فروة رأسك الرطوبة، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بقشرة الرأس، لذا استبدلي الماء الساخن بالماء الفاتر عند غسيل شعرك.



انتبهي لدرجات الحرارة الموسمية

عادة ما تزدهر الميكروبات المسببة لقشرة الرأس في درجات الحرارة المرتفعة، ولكن الفكرة ليست في فصول السنة فحسب، مثلاً الشتاء نفسه لا يسبب قشرة الرأس، ولكن عندما ترتدين قبعة من الصوف ترفع درجة حرارة فروة الرأس، فأنتِ تعرضين نفسك للإصابة بقشرة الرأس، لذا عليكِ مراعاة أن تحصل فروة رأسك على تهوية جيدة في جميع فصول السنة.



أضيفي يوماً أو يومين من الغسيل إلى روتين شعرك

لكل امرأة عدد مرات غسيل للشعر في الأسبوع لا تتعداها للحفاظ على صح شعرها، فالغسيل المتكرر يسبب مشاكل في فروة الرأس، ولكن بالنسبة إلى النساء اللواتي يعانين من قشرة الشعر، فيفضَّل غسيل الشعر مرة إضافية أو مرتين عند الشعور بحكة في الرأس، وطبعاً باستخدام شامبو مضاد للقشرة.



لا تبالغي في غسيل فروة رأسك

الغسيل الزائد لفروة الرأس يزيد مشكلة قشرة الرأس، حيث إن المبالغة في غسيل فروة الرأس يفقدها الرطوبة، وكما هو معروف فإن الجفاف من أهم أسباب ظهور قشرة الرأس.



اختاري الشامبو المناسب

استبدلي الشامبو العادي بشامبو معالج ضد القشرة، وهناك الكثير من الأنواع المتوفرة في الأسواق، ابحثي عن نوع يناسب شعرك، ويُنصح بتركه على فروة الرأس لمدة 5 دقائق قبل الشطف للحصول على نتيجة مثالية.



كوني حريصة عند استخدام الشامبو الجاف

لا يمكن استبدال الشامبو العادي بالشامبو الجاف، ولكن يمكن استخدام الشامبو الجاف بالتبادل مع الشامبو العادي، شرط أن تستخدميه على خصلات الشعر الوسطى.



اعتني بنفسك وبصحتك

قشرة الرأس تشبه إلى حد كبير حب الشباب، فهي تتكاثر عندما تكونين مجهدة أو تحت ضغط أو معرَّضة لطقس غير معتدل، لذا ركزي على العناية بنفسك جسدياً وصحياً.

انتظمي في ممارسة الرياضة، تناولي الطعام الصحي المتوازن، احصلي على قسط كافٍ من النوم يومياً، وتخلصي من كل مصادر التوتر في حياتك، فالعناية بنفسك يسهم في تخفيف حدة مشكلة قشرة الرأس.



ركزي على وضع منتجات علاج قشرة الرأس على فروة الرأس، ولكن بحرص

عندما تستخدمين منتجات لعلاج قشرة الرأس، احرصي على تركيز وضعها على فروة الرأس، ثم دلّكي برفق حتى لا تسببي خدوشاً في فروة الرأس، وبالتالي تكسير الشعر وتهيّج فروة الرأس.



استخدمي مستحضرات العلاج القابلة للترك على الشعر بالنسبة إلى الشعر الأفريقي

إذا كنتِ من ذوات الشعر الأفريقي، بالتأكيد تتزايد لديكِ مشكلة قشرة الرأس، حيث إن الشعر الأفريقي أكثر عرضة للجفاف، لذا عندما تستخدمين منتجات علاج قشرة الرأس، اختاري المنتجات التي يمكنكِ تركها على شعرك، بحيث تحصلين على نتائج أكثر فعالية.



استشيري طبيب الأمراض الجلدية

إذا كانت مشكلة قشرة الرأس صعبة وغير قابلة للحل بواسطة الطرق السابقة، أو لاحظتِ أنها تتفاقم، فلا بد من استشارة طبيب الأمراض الجلدية، حيث يمكن أن يكون السبب أحد الأمراض الجلدية مثل الصدفية.