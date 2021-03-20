طرق بسيطة لمنع الغبار من دخول المنزل!

طريقة منع الغبار من الدخول للمنزل

- لمنع دخول الغبار من النوافذ والشرفات، من المُستحسن تركيب إطار من السلك على النوافذ، مع الحرص على تنظيف هذا السلك، أسبوعيًّا.

- تُستبدل بالشبابيك الخشب القديمة أخرى جديدة ذات خاصيَّة الإغلاق المحكم في مُقابل الأتربة، مع الحفاظ على دخول ضوء الشمس للمنزل.

- يُضاف لاصق اسفنجي إلى حواف النوافذ. يباع هذا اللاصق على شكل "رول" مبطن بالإسفنج، ويعمل على سدّ الثغرات الدقيقة التي تقع بين أجزاء النوافذ، التي عادة ما تسمح للأتربة بالدخول للمنزل.

- تُركَّب ستائر خفيفة على النوافذ وأبواب الشرفات، ما يسمح للضوء والهواء بالمرور بكل سهولة، ولكنه يتصدَّى للغبار الخارجي.

- تُركَّب مظلّة على الشرفات.

- يجب تجنّب رصف الطاولات والأرفف بألواح زجاج، وذلك لأنها أسرع كشفًا للغبار.

- يُنظّف الغبار بشكل دائم، مع استخدام المكنسة الكهربائية بدل مكنسة القشّ.

- من الضروري إغلاق الشبابيك والنوافذ، خلال موجات الغبار، مع وضع فوط مبللة على حواف الأبواب والنوافذ لتلتقط الغبار الذي يحمله الهواء.

- يجب إبعاد الأثاث المنزلي عن الشرفة، خلال موجات الغبار. علمًا أنَّ التنظيف بالماء هو الأفضل في هذه الحالة، فضلًا عن التهوية، والحرص على دخول أشعة الشمس.