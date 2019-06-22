طرق تحضير الطعام اللذيذ

في هذا الصدد، شددت اختصاصية التغذية منى ناصر لـ"النهار" على أهمية إعداد الأطباق الصحية دون إدخال أي مواد ضارة نظراً لأنها تتأكسد على درجة حرارة عالية ما يؤدي الى مشاكل صحية للإنسان.

أنواع طهي الطعامقسمت ناصر طرق تحضير الطعام إلى خمسة، تتمثل على الشكل الآتي:

1- الشوي على الفحم: عند اعتماد هذه الطريقة، يجب تجنّب تشكل طبقة سوداء على الطعام لأن ثاني أكسيد الكربون يعدّ من المواد المسرطنة.

2- الشوي بالفرن: هي أفضل طريقة صحية تعتمد لمعظم المأكولات.

3 السلق: يحفظ القيمة الغذائية للطعام، لذا، يدعو اختصاصيو التغذية للاستفادة من مياه الدجاج أو اللحمة في الطبخات، لأنها تحافظ على القيمة الغذائية وعدم زيادة أية مكونات اصطناعية.

4- الطبخ على البخار: يستخدم لطهي الخضراوات وعدم خسارة قيمتها الغذائية.

5- القلي على الغاز: ينصح بعدم الاكثار منه، واستخدام المقالي الجديدة التي لا تتطلب اضافة الكثير من الزيت.

إلى ذلك، يبقى استخدام الشوي بالفرن والسلق من أفضل أساليب إعداد المأكولات.

إرشادات لمرضى الضغط والسكريفي هذا السياق، قدمّت ناصر مجموعة من النصائح لمرضى الضغط والسكري عند طهيهم للطعام، هي:

-اختيار اللحمة قليلة الدسم (بقر أو عجل) والسمك الابيض وازالة الجلد عن الدجاج.

-تجنب لحم الغنم والبسطرمة والسجق لانها تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

-الابتعاد عن تناول الجومبو والنخاعات ولحم الخنزير

-تناول الأجبان قليلة الدسم كالجبنة المجدولة والدوبل كريم والعكاوي بعد نقعها بماء فاتر للتخفيف من الملح.

-اختيار الألبان قليلة الدسم أو الخالية منها.

-اختيار الحليب الخالي من الدسم واللبن أيضاً خالي الدسم.

-تجنب صلصات الصويا.

-الابتعاد عن المأكولات المعلبة والأطعمة الجاهزة لأنها تتضمن مستويات عالية من الصوديوم والمواد الاصطناعية.

-تفادي الأجبان الصفراء والأجبان المكعبة لأنها تحتوي على نسبة دهن عالٍ.

-استخدام زيت الزيتون في المأكولات.

-استخدام البهارات والثوم والحامض بدلاً من الملح.

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