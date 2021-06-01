طرق تحميم الرضيع.. والأدوات المستخدمة لذلك

ما أجمل إحساس الأم وهي تقوم بتجربتها الأولى في حمام طفلها الرضيع حين تلامس بشرته الملساء وتشاهد حركات يديه ورجليه الصغيرتين، لاشك أنها تجربة تسعدها كأم ، وحالة توقظ بداخل رضيعها مشاعر متضاربة من الانتعاش والفرحة والدهشة.. ورغم هذا فهناك ألف سؤال وسؤال يدور برأس كل أم عن أساسيات حمام الطفل الرضيع؛ كيف؟ ومتى؟ وكم مرة؟.. يجيب عليها الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال.

قواعد عليك التعرف عليها

ليست هناك حاجة لأن يستحم طفلك حديث الولادة كل يوم، قد تكفي ثلاث مرات كل أسبوع، حتى يصير رضيعك أكثر قدرة على الحركة

النظافة تمد رضيعك بالصحة والجمال، فتخيري وقتاً لا تكوني فيه متعجلة؛ حمام صباحي حين يكون الطفل منتبهاً، أو حمام قبل موعد النوم

وإذا حممت طفلك بعد الطعام فاحرصي على الانتظار، حتى تستقر معدة طفلك قليلاً أولاً

يستحم الرضيع بالإسفنج حتى تسقط جدعة الحبل السري، ويستغرق الأمر فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين

يمكن استخدام السرير أو منضدة ليستلقي عليها الرضيع، مع وضع منشفة مفرودة فوقها، والحرص على وضع يد واحدة على الرضيع لمساندته

خطوات الاستحمام في الوعاء البلاستيكي

أعدي وعاء بلاستيكياً غير عميق لحمل الماء؛ ضعي بداخله ماءً دافئاً، وافحصي درجة حرارة المياه بيدكِ، حتى تتأكدي من أنها ليست ساخنة

أحضري قطعة قماش ومنشفة ويُفضل أن تكون بغطاء للرأس، شامبو خفيفاً للأطفال وصابوناً مرطباً ومناديل مبللة وحفاضة نظيفة وغياراً من الملابس

اخلعي عن رضيعك ملابسه ولفيه في منشفة، أرقديه على ظهره في المنطقة المُعدة، ولا تكشفي سوى أجزاء من جسمه التي تغسلينها

بللي قطعة القماش واعتصريها من الماء الزائد وامسحي بها على وجه الرضيع ،امسحي كل جفن من الزاوية الداخلية وباتجاه الزاوية الخارجية

لتنظيف الجسم، استعملي الماء العادي أو صابون الترطيب المُعتدل، وانتبهي إلى الثنيات أسفل الذراعين ووراء الأذنين وحول الرقبة ومنطقة الحفاض

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لتوصية بوضع بوصتين (حوالي 5 سنتيمترات) من الماء الدافئ بالوعاء؛ للحفاظ على بشرة الطفل دافئة، ويمكنك صب الماء على رأسه خلال الاستحمام

البعض يفضل استخدام ماء يكفي لتغطية كتفي الطفل، مما يساعد على تهدئة الرضيع وتقليل فقدان الحرارة



درجة حرارة المياه..لحمام الرضيع

اضبطي منظم حرارة سخان المياة على درجة 38 درجة مئوية

الماء الدافئ هو الأفضل، اضبطْي مُنَظِّم حرارة سخان المياه على درجة -38- درجة مئوية، وتحققي من درجة حرارة الماء بيديك قبل التحميم

احرصي على أن تكون الغرفة دافئة على نحو مريح أيضاً، خوفاً من أن يُصاب الطفل المبتل بالبرد بسهولة



كيف أمسك بطفلي عند تحميمه؟

استعملي ذراعك التي لا تعتمدين عليها لدعم رأس طفلك

أمسكيه بإحكام ليشعر بالراحة والأمان في حوض الاستحمام

استعملي ذراعك التي لا تعتمدين عليها لدعم رأس طفلك الرَّضيع ورقبته، والذراع الأُخرى للإمساك بجسمه وإدخاله في الماء

ابدئي الحمام بوجه الطفل ثم انتقلي للأسفل.. الأجزاء الأكثر اتساخاً في الجسم

غسل شعر الرضّع..إذا كان طفلك الرضيع حديث الولادة لديه شعر يحتاج للغسيل، فيمكنك فعل ذلك دون قلق.. وتأكدي من درجة حرارة الغرفة

ويتم ذلك بتدليك فروة رأسه بيدك بقطرة من شامبو الأطفال المخفف برفق، ثم شطف الشامبو بكوب من الماء أو بقطعة قماش مبللة، مع وضع يدك على جبهة طفلك لإبعاده عن عينيه



أساسيات تحميم الطفل الرضيع

يمكنك تحميم الرضيع كاملا من مرتين ألي ثلاث مرات أسبوعيا

أولاً.. بعد الولادة مباشرة

يتم غسل الطفل الرضيع جيداً بماء دافئ مضاف إليه مادة مطهرة كالسافلون؛ لتنظيف جسمه مما علق به من إفرازات عملية الوضع، كما يُرَاعَى تطهير العينين

وفي اليومين التاليين للولادة يتم تنظيف الجسم بالزيوت النباتية الخفيفة كزيت الزيتون أو البرافين أو اللوز أو مستحضر زيتي خصيصاً للطفل. وبعدها يبدأ حمام الإسفنجة

عند التحميم تأكدي من أن درجة حرارة الحجرة مناسبة في فترة الشتاء، 20 درجة، مع التأكد من وجود الأشياء اللازمة قريباً من متناول يديك؛ حتى لا تضطري لترك طفلك للبحث عنها

ثانياً.. قومي بتدفئة الحمام

إن كان سيتم تحميم الرضيع يومياً، ويمكنك تحميمه كاملاً من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، خاصة في شهوره الأولى

يمكن الاكتفاء بالتشطيف والمسح بفوطة مبللة دافئة مكان الحفاض، وغسل الوجه واليدين في الأيام التالية، مع تدفئة الغرفة التي سيجلس فيها الرضيع بعد ذلك مباشرة

أغلقي تيارات الهواء، وشغلي المدفأة إن أمكن، مع تحضير احتياجات الرضيع داخل الحمام، وراعي ألا يستغرق الحمام أكثر من 5 دقائق



ثالثاً.. الماء الساخن يضر صحة وبشرة رضيعك

لهذا..نظفيها برفق، ولا داعي إلى غسل شعر الطفل كل يوم؛ لأنه يفرز القليل من الزيوت

لا تنسيْ وضع الكريم على جسمه ليرطب التشققات والالتهابات، وألبسيه ملابسه القطنية سريعاً، ويُفضل الاستحمام مساءً

قومي بتحميم نصفه السفلي بالماء الدافئ مرة على الأقل يومياً بعد التبرز، مع مسح ثنيات اليد والرقبة بالمناديل المبللة، وضعي كريماً يحتوي على أكسيد الزنك مكان الحفاض

مع البرد والطقس غير المستقر يمكن استخدام إسفنجه أو قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ مع قماشة جافة، الجسم يبدأ في إنتاج الدهون



رابعاً.. للحفاظ على فروة رأس طفلك..نظيفة

لا تقومي بفرك الصابون على رأس الرضيع وبشرته مباشرة، وبدلاً من ذلك خففي الصابون بالماء

استعملي منشفة التجفيف بشكل كامل، بحيث لا تتبقى أي مياه أو زيت على البشرة

ولا بد من التأكد من درجة حرارة الماء عن طريق مرفقك

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