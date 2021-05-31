مشروبات تخلّصك من دهون البطن في صيف 2021

دهون البطن من أكثر الدهون إزعاجاً، فهذه المنطقة واحدة من أهم المناطق التي يسعي العديد إلى جعلها أكثر رشاقة ونحافة.

فوائد هذه المشروبات

تساعد على تنظيم هرمون حرق دهون البطن

تستهدف إطلاق الخلايا الدهنية لتفكيك المزيد من الدهون

تساعد على توازن السكر في الدم

تحسن الجهاز الهضمي

تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات

مدر طبيعي للبول، ويمنع الكثير من احتباس الماء

وتعد هذه المشروبات من أسرع 5 مشروبات تخلصك من دهون البطن، تعرف عليها في السطور التالية:

المشروبات

خل التفاح

أضف ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب ماء دافئ، ثم أضف ملعقة صغيرة من العسل الخام، وملعقة كبيرة عصير ليمون.

امزج جميع المكونات الأربعة واشربها في الصباح قبل الإفطار 3-7 أيام في الأسبوع.

ماء الليمون

أضف ربع ليمونة إلى كوب ماء، ثم أضف ملعقة صغيرة من العسل والزنجبيل لتحسين المناعة والخصائص المضادة للبكتيريا.

لا يزال من الضروري إقران هذه العادة بالليمون بنظام غذائي صحي وبرنامج للتمارين الرياضية لأن فقدان وزن البطن بشكل طبيعي وصحي هو جهد مشترك.

تنويعات مياه الليمون

يمكن أن تكون إضافة الأطعمة لأخرى طريقة رائعة لتنشيط المياه المليئة بالليمون.

فيمكنك أن تضيف الفواكه مثل الأناناس والتوت والتفاح لمذاق الحلاوة، بينما تضيف الأعشاب مثل النعناع والبقدونس والمريمية طعمًا منعشًا.

كما يمكنك أيضًا نقع ثمار الحمضيات الأخرى مثل البرتقال والجريب فروت والليمون وقشرها لتعزيز الليمون.

املئ إبريقًا واحفظه في الثلاجة طوال الليل للاستمتاع به طوال اليوم في اليوم التالي.

إذ تعد المياه المليئة بالفواكه طريقة رائعة لاستبدال عصير الفاكهة عالي الفركتوز مثل عصير الأناناس.

الشاي الأخضر

تناول كوب الشاي الأخضر مرة واحدة في اليوم.

ولتحضير كوب من الشاي الأخضر، تحتاج إلى ماء ساخن، وكوب، ومصفاة شاي، ونصف ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر السائب.

اغلي الماء وضع الشاي السائب في المصفاة.

ثم أضف بعض الماء الساخن في الكوب وانقعها لمدة 45 ثانية إلى دقيقة.

ثم اخرج مصفاة الشاي واشربه.

القهوة

الجرعة الفعالة من 1-3 أكواب في اليوم.

يمكنك بسهولة تقليل السعرات الحرارية في هذا العلاج عن طريق تجنب السكر والكريمات الثقيلة.

إذ يجب أن تحافظ على مشروبك أسودًا لحرق الدهون بشكل مثالي.

على الرغم من القدرات الإيجابية بشكل عام، فإن الإفراط في تناول الكافيين يرتبط بنتائج سلبية ويمكن أن يؤثر على الأفراد بشكل مختلف تمامًا.

الماء

استبدل المشروبات السكرية عالية السعرات بالمياه العادية لأن ذلك يمكن أن يفيد صحتك ووزن جسمك بشكل كبير.

إذ أن الماء العادي هو أفضل مثبط للشهية على الإطلاق.

وتظهر بعض الأبحاث أنه عندما يستهلك الناس كوبًا من الماء قبل حوالي ثلاثين دقيقة من تناول وجباتهم، فإنهم يفقدون وزنًا أكبر من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

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