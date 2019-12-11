طرق تزيين حائط كبير المساحة

عمل فنى فى حائط واحد

يعتبر تجميع العمل الفنى طريقة مؤكدة لإحداث تأثير كبير فى الغرفة، ويمكنك إضافة ثلاث قطع من الأعمال الفنية بجانب بعضها لتخلق روحًا مميزة فى الغرفة.

أبيض وأسود

فى بعض الأحيان تعتبر الصورة الفوتوغرافية بالأبيض والأسود نقطة محورية فى غرفة المعيشة.

مزج متناسق

هل تبحث عن طريقة لتجربة مبدأ التناسق؟ فى غرفة الطعام يمكنك تعليق قطعة فنية كبيرة الحجم أعلى وحدة التخزين، مع الاستعانة بمصابيح متدلية من السقف أعلى طاولة الطعام.

الأعمال الخزفية

أغلب مهندسى الديكور ينصحون دائما بعرض المجموعات الخزفية الفرنسية المثيرة للإعجاب.. لتكون إطارا حول العمل الفنى المعلق على الحائط.

خضرة على الجدار

يعد النبات الطويل المحفوظ بوعاء، أحد أسهل الطرق لإثارة الاهتمام بمساحة الجدار.

الأعمال الفنية «المُكملة»

هذا الأسلوب يعد بمثابة سيمفونية من الأعمال الفنية المتوافقة مع منحوتات ولوحات فنية ومجموعة من ريش الطاووس المتدلى على الجدار من أحد جوانب السقف.

حافة خشبية لتعليق اللوحات

تعد حواف الصور طريقة بسيطة وغير مكلفة لعرض مجموعتك الفنية. سواء اخترت حافة واحدة أو قررت تجميعها، فهى الحل الأمثل لملء مساحة فارغة.

اللوحات المتدلية

عندما تتدلى مجموعة من الأعمال الفنية ذات الإطارات بأطوال مختلفة فى مكان ضيق على الجدار، فإن هذا ينعش مساحة الفراغ الضيقة الموجودة بين المدخنة والمدخل.

مرآة لنشر الضوء

فى غرفة المعيشة ذات التهوية الجيدة، يمكنك الاعتماد على مرآة كلاسيكية معلقة فوق المدخنة، فالمرآة تعكس الضوء لتنشره فى الغرفة مما يعمل على توسيع الغرفة وإلقاء الضوء على الديكور المودرن.

أعمال فنية متنوعة

فى غرفة المعيشة، يمكنك توفير مساحة فارغة مع جدار واسع. قم بتقسيم الحائط إلى أقسام، بما فى ذلك مجموعة صغيرة من التصميمات والمرايا ومجموعة من اللوحات الأكبر حجمًا.

العمل الفنى مع الشمعدانات

غرفة الطعام يمكنك طلاء الجدران باللون الأبيض لتبدو أنيقة مع لوحة رائعة ويمكنك عمل إطار لها من الجانبين باستخدام الشمعدانات الفضية.

الأرفف

قم بتثبيت أرفف بسيطة مع عرض عدد قليل من الكتب والأشياء المفضلة لديك للحفاظ على الأسلوب المودرن.

منحوتات على جدارك

يمكنك تجربة عمل فنى من النحت على شكل قمر يتم تثبيته على جدار باللون الأبيض.

احتفاء بحيوانك المفضل

فى غرفة نوم أحد البيوت فى باريس، تم تغطية الجدار الفارغ برسوم لحيوانات وأعطت شكلا مميزا للغرفة.

مكتبة للفنون

من خلال منح مساحة فارغة بمكتبة تضع فيها أعمالا فنية مختلفة لتشبه المتحف مع رف كتب ملىء بمواد القراءة وأهم ما قمت بجمعه من أشياء قديمة قريبة إلى قلبك.

تعليق سجادة

بعض غرف المعيشة أصبحت تتميز بأجواء سحرية خارجة عن المألوف، يمكنك من خلال سجادة مميزة مصنوعة من نسيج خاص أن تعلقها على الحائط.

مرايا كبيرة

ستضيف هذه المرايا الكبيرة التى تشبه النافذة عمقًا إلى مساحة الغرفة، إلى جانب منحها مزيدا من الإضاءة.

تعليق الصور بشكل منظم

يمكنك تحويل الجدران الفارغة إلى معرض للأعمال الفنية مع إطارات متعددة من نفس الحجم.

تغطية الجدار بمقتنياتك

استخدم جدارا فارغا لعرض مقتنياتك بدلًا من النيش.

الرومانسية العتيقة

امنح جدرانك طابعًا رومانسيًا عتيقًا مع خلفية عالية التأثير، يمنح هذا الجدار الذى يعود إلى القرن 19 فى هذه الشقة فى ميلانو مساحة تقليدية رائعة.

خلفية مغلقة

أضف نسيجًا وراحةً إلى مساحتك من خلال تعليق ستارة على جدار فارغ. فهذا يخلق مساحة مريحة ويمكن تحريكه بسهولة إذا شعرت بالملل.

تغطية الجدار بورق حائط

الاعتماد على ورق الحائط دائما ما يكون له سحره على الغرفة، يمكنك اللجوء إلى ورق الحائط المزخرف بأشجار النخيل فى غرفة الطعام.

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