6 طرق للتخلص من وبر الملابس 

في فصل الشتاء يعتبر وبر الملابس من الأمور المزعجة جدًا والتي تمنعنا في كثير من الأحيان إلى عدم ارتداء بعض قطع الملابس خصوصاً الملابس الصوفيّة منها حتى وإن كانت حالتها جيّدة.

ويتكون هذا الوبر نتيجة احتكاك قطع الملابس ببعضها، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في منطقة الإبطين والأكمام، وللتخلص من الوبر المزعج يمكنكم اتباع هذه الطرق:

1- شفرات الحلاقة

تعتبر شقرات الحلاقة من الطرق المتبعة في إزالة وبر الملابس، ويمكن استخدامها من خلال فرد قطعة الملابس على سطح مستقيم، ثمّ تمرير شفرة الحلاقة عليها في اتجاه واحد، مع مراعاة استخدام الشفرة بلطف وعدم غرزها بعمق، حيث إنّ ذلك قد يؤدي إلى تمزيق القطعة، أو خدشها، ويجب تكرار العملية أكثر من مرة لضمان الحصول على نتائج جيدة.

2- فرشاة إزالة الوبر

تتوفر أداة إزالة الوبر بأشكال وأحجام مختلفة في الكثير من المحلات التجارية، وتنظف هذه الفرشاة الوبر الذي يظهر على الملابس، وتتميز بسهولة استخدامها، فكل ما تتطلبه هو تمريرها على قطعة الملابس فحسب.

3- إسفنجة التنظيف

يمكن استخدام الإسفنجة الخاصة بالجلي عن طريق استخدام الجهة الاسفنجية، من خلال ترطيبها قليلاً وتمريرها على القماش والتخلص من الوبر الذي علق بها، كما يمكن استخدام المناديل الرطبة في عملية التنظيف.

4- الخل

يمكن التغلب على مشكلة الوبر عن طريق وضع الملابس في الغسالة وإضافة الخل مع مسحوق التنظيف إليها، حيث يعقم الخل الملابس وإزالة الوبر منها.

5- الشريط اللاصق

تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق وأسرعها للتخلص من الوبر، إذ يتم استعمال الشريط اللاصق من خلال تقطيعه إلى قطع، ولصقها على قطعة الملابس، ثمّ نزعها بعد التصاق الوبر بها، وتكرار هذه العملية على القطعة حتى يتم التخلص من الوبر.

6- المقص

يمكن تنظيف الوبر عن الملابس باستخدام مقص بقص الوبر الموجود على قطعة الملابس، ويجب الحذر في هذه الطريقة بألا يتم الاقتراب من سطح القطعة تجنباً لقصها، وتعتبر هذه الطريقة فعالة وتُعطي نتائج جيدة لكنّها قد تأخذ وقتاً طويلاً.

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