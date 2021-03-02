طرق تساعدك على التعامل مع شريكة حياتك من برج الثور!

العلاقة العاطفية واختيار شريك الحياة ليست بمهمة سهلة، إذ إنها تتطلب الكثير من الوقت والجهد في إيجاد شريك الحياة.

وإذا كنت تشعر بالحيرة والقلق المستمر تجاه علاقتك مع شريكة حياتك، خاصة إذا كانت من مواليد برج الثور، فإننا نقدم لك مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها، كى تنجح علاقتكما العاطفية، وفقا لـ"ويكي هاو".

- التحلي بالصبر:

تتميز أنثى الثور بالعناد، لذا يجب علبك التحلي بالصبر في معاملتك معها، حتى لا تزداد في عنادها.

- كن رومانسيا:

تحب المرأة من هذا البرج الورود بمختلف أنواعها، لذا يمكنك إهدائها باقة من الورود، لكى تكسب قلبها.

- تقديم الدعم والأمان:

عليك تقديم المساعدة لها لإيجاد حل لجميع الضغوطات التي تمر بها، ولتحقيق أهدافها، حتى تشعر بالأمان والسند بجانبك.

- تحدث معها برفق:

تتمتع أنثى الثور بشخصيتها القيادية والثقة العالية بنفسها، لذا احرص على مناقشتها والتحدث معها برفق، وأن تعطي لها مكانتها أمام الآخرين.

- كن مخلصا:

لا تحب الأنثى من هذا البرج الخيانة، لذلك يجب عليك أن تكون مخلصا في حبك لها، لكى تنجح علاقتكما العاطفية.

- تشجيعها على العمل الإبداعي:

دعها تظهر جانبها الإبداعي، لأن هذه تعشق الفنون، لذا يجب عليك اصطحابها إلى المسرح، أو حفلة موسيقية في دار الأوبرا.

- الهدايا الكلاسيكية أو الحديثة:

تحب هذه المرأة الهدايا الرائعة الكلاسيكية أو الحديثة، ولا يشترط أن تكون باهظة الثمن، لذا احرص على إهدائها حتى تشعر بحبك لها.

- الاهتمام بالمظهر والوظيفة:

تميل وتنجذب كثير ا إلى الرجل ذو الإطلالة الجذابة، والمنزل الرائع، والوظيفة المثالية.

- طهي الطعام :

تتميز الأنثي من برج الثور بحبها للأكل، لذا عليك القيام بتحضير عشاء رائع مطبوخ في المنزل، إذ تعد من الطرق التي تساعدك في كسب قلبها.

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