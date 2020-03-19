طرق تطهير مكان عملك لتجنّب الكورونا

مكاتب العمل تشتمل على المئات من أماكن الاختباء للفيروسات والبكتيريا، وهي التي تُشكّل ملاذًا لا سيما في بين الفتحات والشقوق الموجودة بين لوحة المفاتيح وأزرار المصعد أدراج المكتب وما إلى ذلك. لذلك إليك هنا مجموعة من النصائح والارشادات من مراكز مكافحة الأمراض، والتي من شأنها مساعدتك على معرفة كيفيّة تطهير أماكن العمل للحفاظ على صحتك ونظافة مكان عملك في ظل انتشار فيروس كورونا .

كيف تطهر مكان عملك لتجنب كورونا ؟

نظِّف مكان عملك بالمناديل المبللة

قبل البدء في دوامك، استخدم أي منتج معتمد من وكالة حماية البيئة لتطهير مكتبك، ولوحة المفاتيح التي تستخدمها، وماوس الكمبيوتر، وتليفون العمل، وأي شيء آخر أو سطح تلمسه أنت أو زملاء عملك كثيراً. ولكن تأكّد من أنك تُطهّر تلك الأسطح والأشياء بطريقة صحيحة؛ وليفلح الأمر، ينبغي أن يظل السطح الذي قمت بتطهيره رطباً لفترة تمتدّ بين ثلاث إلى خمس دقائق، وهذا سيتطلَّب استخدام الكثير من المناديل المبللة.

اغسل يديك.. كثيراً

عليك غسل يديك بعد الأكل، وبعدما تمس مقبض باب، أو تنظّف أنفك، وكل ما يتسنّى لك غسل يديك، وعليك التأكّد من أنك تغسل يديك بالطريقة الصحيحة.

استخدم المُعقِّم حين لا يتوافر الصابون

إذا لم يكن بإمكانك ترك أحد الاجتماعات خلال العمل لغسل يديك بالماء والصابون، فلا بأس بمعقِّم الأيدي كحلٍ بديل، ولكن من الأفضل دوماً أن تغسيل يديك بالماء والصابون بعد استخدام بعض القطرات من المعقّم، واعلم أن الجِل لن يُنظّف يديك مثلما سيفعل الغسيل.

وفّر مصافحاتك

فيروس كورونا ينتقل في المقام الأوّل بين الأفراد، لذا عليك تفادي التواصل البدني غير الضروري، ورفض المصافحات لا يعني أنك عديم الأخلاق، بل هو أمر مُوصى به. لذا لوّح للآخرين بإيماءة ودودة، أو ارسم لهم رمز السلام بيديك، أو عبّر بإبهامك عن أن كل شيء على ما يرام.

نظِّف هاتفك الذكي

إذا كنت تحمل جهاز آيفون فشركة آبل قالت بأنه لا بأس باستخدام المناديل المبللة المُطهرة لتنظيف أجهزة آيفون أيضاً). فقط تفاد دخول الماء في أيّ من مداخل الجهاز.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

ما هو مصدر فيروس كورونا؟

ما الفرق بين العزل والحجر الصحي؟