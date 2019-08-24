طرق تعقيم أدوات التنظيف

لا يجب الإغفال عن تنظيف أدوات التنظيف، لكون البكتيريا والجراثيم تتكاثر عليها، كما يُنصح استبدال أخرى جديدة بها كلَّ فترة. وفي هذا الإطار، نقدِّم طرقًا في التدبير المنزلي، لتعقيم الأدوات المستعملة في التنظيف اليومي، في الآتي:



- تُغسل ممسحة الأرضيَّة بماء الصنبور، وتُنقع داخل وعاء مليء بماء ساخن، لنصف ساعة. ثم، يُضاف إلى الوعاء قليل من الخلِّ الأبيض. ثمَّ، تُغسل الممسحة بالماء والصابون، وتُترك تجف.