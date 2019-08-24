طرق تعقيم أدوات التنظيف

- تُغسل ممسحة الأرضيَّة بماء الصنبور، وتُنقع داخل وعاء مليء بماء ساخن، لنصف ساعة. ثم، يُضاف إلى الوعاء قليل من الخلِّ الأبيض. ثمَّ، تُغسل الممسحة بالماء والصابون، وتُترك تجف.
- تُفرَّغ محتويات كيس المكنسة الكهربائيَّة المليء بالأتربة والأوساخ، ويُنقع الكيس في وعاء مملوء بالماء المضاف إليه أحد أنواع المنظِّفات، وذلك لعشر دقائق. ثم، يُعاد الكيس إلى مكانه، بعد أن يجفَّ في الهواء. وفي شأن خرطوم المكنسة والـ"فيلتر"، فهما يُنظَّفان عبر إدخال الماء إلى داخلهما، بغية التخلُّص من الأتربة العالقة فيهما، مع التأكُّد من تجفيفهما جيِّدًا قبل إعادة تركيبهما.
- تُنقع فرشاة المرحاض بماء مغلي، مضاف إليه كوبان من مسحوق التبييض، وذلك لحوالي ثلاثين دقيقة. ثمَّ، تُشطف الفرشاة جيِّدًا بماء بارد. وفي حال الرغبة بتنظيف المرحاض، يُمكن صبَّ الخليط بعد إزالة الفرشاة منه في داخل المرحاض، مع تركه عشر دقائق.
- يُذوَّب قليل من الصابون في وعاء حاوٍ الماء، وتُنقع القفَّازات المطَّاطيَّة في الوعاء لعشر دقائق. ثمَّ، تفرك البقع بواسطة فرشاة، حتَّى إزالة الشحوم.
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