طرق تلوين الشعر بشكل طبيعي في المنزل

إذا كانت بصيلات شعراء بيضاء وتسعَين للتخلص منها، وتريدين تلوين شعرك وتخشين الذهاب إلى صالون تصفيف الشعر، يمكنك أن تجعلي منزلك صالوناً متخصصاً باستخدام مكونات طبيعية دون الحاجة إلى الخروج.
تؤكد خبيرة التجميل أمنية طاهر أنه يمكنك اتباع طرق رائعة لتلوين شعرك الأبيض وتغذيته بشكل طبيعي في المنزل بمكونات من مطبخك.
ومن أجل التخلص من شعرك الأبيض والحصول على ألوان طبيعية له، يمكن استخدام المكونات التالية:
الفحم النشط:
أهم مكون يصبغ الشعر من الصيدلية ومعه بذر الكتان، وجل الصبار الذي يجعل الشعر يحتفظ برطوبته وبالماء ويمنحه لمعاناً. إضافة إلى العسل الذي يعد من المطهرات القوية جدّاً لفروة الشعر ويعطيه لمعة ويغذي بوصيلاته.
انقعي بذر الكتان في ماء ساخن حتى يكون طرياً، وضعي 4 أو 5 ملاعق كبيرة عسل وجل الصبار وبذر الكتان و10 كبسولات فحم في الخلاط، واضربي الخليط كله جيداً.
وزّعي الخليط على الأماكن التي بها شعر أبيض أو على شعرك كله إذا كنتِ تريدينه غامقاً أو تعيدينه للون الأسود، وإذا كانت حواجبك فيها شعر أبيض أو ضعيف فإن هذه الوصفة ستغذيها.
اتركي الخليط ثلاث ساعات على الشعر والحواجب ثم اغسليه تحت ماء فاتر، وبعد أن ينزل اللون كله ضعي شامبو (يجب أن يكون طبيعياً)، وبلسماً وحمام كريم طبيعي وستندهشين بالنتيجة.
إذا كنتِ تصبغين شعرك بلون أصفر أو فاتح، فستأتي هذه الوصفة بنتيجة من أول مرة، وإذا كان شعرك أبيض سواء سيدة كبيرة أو فتاة صغيرة لوجود نقص في الكولاجين أو بروتين الشعر، فإن استقبال الشعرة البيضاء للتلوين أو الصبغات أو الزيوت سيكون أقل بسبب أن المسام تكون أضعف لذلك يأخذ الشعر وقتاً، حتى يعود إلى لونه الطبيعي مع أكثر من مرة استخدام.
عصير الشمندر:
إذا كنتِ تبحثين عن ظل لطيف من لون الشعر المحمر فإن الشمندر أفضل رهان لذلك، لتحضير اللون كل ما تحتاجونه هو كوب من عصير الشمندر وزجاجة رذاذ، اشطفي شعركِ بالماء البارد ولاحظي التغيير في لونه.
القهوة:
حضّري قهوة سوداء قوية واتركيها تبرد بعض الوقت، وأضيفي إليها حناء مع شاي ثقيل وضغطتين من بلسم الشعر، اسكبي المزيج في زجاجة رذاذ وضعيه على الشعر.
عصير الليمون:
اعصري عصير الليمون وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من الماء، امزجي الاثنين معاً وضعيهما في زجاجة رذاذ ثمّ على الشعر بالكامل واغسليه بعد ساعة.
شاي البابونغ:
اغلي نصف كوب من أزهار البابونغ في الماء وعندما يبرد اسكبي الشاي المخمر مع 4 ملاعق كركم وزبادي وعسل، وضعي الخليط على شعرك المبلل ثم اشطفوه وذلك للحصول على لون أصفر.
قشور الجوز:
خذي حفنة من قشور الجوز واسحقيها وأضيفوا بعض الماء إلى المسحوق. اغلي المزيج نصف ساعة واتركيه ليبرد ثم ضعيه على شعرك.
Via SyndiGate.info
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