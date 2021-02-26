طرق تلوين الشعر بشكل طبيعي في المنزل

إذا كانت بصيلات شعراء بيضاء وتسعَين للتخلص منها، وتريدين تلوين شعرك وتخشين الذهاب إلى صالون تصفيف الشعر، يمكنك أن تجعلي منزلك صالوناً متخصصاً باستخدام مكونات طبيعية دون الحاجة إلى الخروج.

تؤكد خبيرة التجميل أمنية طاهر أنه يمكنك اتباع طرق رائعة لتلوين شعرك الأبيض وتغذيته بشكل طبيعي في المنزل بمكونات من مطبخك.

ومن أجل التخلص من شعرك الأبيض والحصول على ألوان طبيعية له، يمكن استخدام المكونات التالية:



الفحم النشط: