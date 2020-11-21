طرق تنظيف البشرة قبل وضع المكياج

الحصول على مكياج رائع ومميز بحفل الزفاف، ينبغي أن يكون مع بشرة نظيفة ومتوهجة، فمهما كان المكياج يخفي عيوب الوجه، تظل نظافة البشرة من الشوائب والبثور تعكس مظهرا حيويا وبشرة شبابية لمظهركِ.

لهذا، إليك بعض النصائح لتنظيف بشرة العروس قبل حفل الزفاف.