طرق سهلة للتخلص من الوزن الزائد

اكتسب بعض الأشخاص أكثر من رطل ونصف (0.6 كيلوغرام) في المتوسط شهرياً خلال الإغلاق المرتبط بفيروس «كورونا» في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، بحسب شبكة «سي إن إن».



ودرس فريق بحثي ما يقرب من 7 آلاف و500 من قياسات الأوزان التابعة لـ269 مشاركاً بين 1 فبراير (شباط) و1 يونيو (حزيران) عام 2020، وفقاً لرسالة بحثية نُشرت يوم الاثنين.



وقال طبيب القلب الدكتور غريغوري ماركوس، أحد مؤلفي البحث وأستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا: «في المتوسط، يكسب الناس نحو 0.6 رطل كل 10 أيام أو 1.8 رطل شهرياً أثناء الإغلاق».

* لماذا يكتسب الناس الوزن خلال الوباء؟

وجد البحث أن زيادة الوزن هذه كانت ظاهرة بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الأمراض المصاحبة. قال مؤلفو الدراسة إن تنفيذ التدابير الصحية يتوافق أيضاً مع الانخفاض في عدد الخطوات اليومية والإفراط في تناول الطعام.



وتصف ليزا دراير، إحدى المساهمات في مجال الصحة والتغذية في شبكة «سي إن إن»، أن تناول «الطعام المريح»، على وجه التحديد، يمثل مشكلة خلال هذا الوقت العصيب.



وأثناء الإغلاق، لجأ كثيرون إلى الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل الحلويات أو البيتزا لتخفيف التوتر عندما لا يكون هناك الكثير للقيام به أو التطلع إليه، ويسمح العمل من المنزل لنا بأن نكون قريبين من المطبخ طوال اليوم.



تماماً كما غيّر الوباء عادات الأكل، فقد كان له تأثير على عادات ممارسة الرياضة أيضاً، وفقاً للدكتورة كارولين أبوفيان، المديرة المشارك لمركز إدارة الوزن والصحة في مستشفى بريغهام في بوسطن.



وبالإضافة إلى إغلاق الصالات الرياضية التي يعتمد عليها الكثيرون، يخسر الناس النشاط البدني اليومي الأساسي - مثل المشي من مواقف السيارات إلى مكاتبهم، حيث لا يحصل بعض الأشخاص على المستوى نفسه من التمارين التي كانوا يمارسونها قبل الإغلاق.



وقالت دراير إن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لزيادة التمثيل الغذائي وتصحيح العادات السيئة وإنقاص بعض الكيلوغرامات أثناء الوباء:



* تناول وجبات صغيرة متكررة:

تناول ثلاث وجبات أساسية وثلاث وجبات خفيفة كل يوم، على فترات متباعدة من ثلاث إلى أربع ساعات. لا تفوت وجبات الطعام أبداً؛ احتفظ بالوجبات الخفيفة المحمولة في متناول يدك كي تتناولها حتى في الأوقات التي تكون فيها مشغولاً للغاية.



* إضافة البروتين إلى أطباقك:

عليك تضمين ما لا يقل عن 3 أونصات من البروتين في كل وجبة.



* ابدأ تدريجياً في رفع الأثقال:

سيساعدك رفع الأثقال الخفيف على الحفاظ على كتلة العضلات، وتعزيز التمثيل الغذائي أثناء التخلص من الوزن.



* البدء بالمشي:

المشي السريع لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم سيحفز عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على حرق السعرات الحرارية الزائدة.



* أبحث عن بدائل لتخفيف التوتر:

في بعض الأحيان قد ترغب في الانغماس بالأطباق الشهية، ولكن في الحقيقة، قد يساعد الاستحمام بالماء الساخنة أو المشي حول منزلك في تخفيف التوتر أيضاً.

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