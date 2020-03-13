طرق طبيعية لتنظيف عيون الغاز المحرزق بالزيت

طريقة تنظيف عيون فرن الغاز، والتخلُّص من بقع الزيت المحترقة، تتطلّب التقيد ببعض الخطوات، وفق الآتي.

طريقة تنظيف عيون الغاز من الزيت المحروق



ملح الليمون، من الوسائل الفعّالة في التخلُّص من البقع والدهون

هناك العديد من الخطوات التي يجب القيام بها لتنظيف عيون الغاز من الزيت المحترق، أوّلها إغلاق أنبوبة الغاز بشكل جيد (أو فصل الكهرباء عن الغاز)، لضمان السلامة. ثمّ، تفكّ عيون الغاز الداخليّة من المكان الذي تتصل به هذه العيون مع الغاز. وتعتمد الخطوة المذكورة على نوع الغاز، بالإضافة إلى إزالة العيون الخارجيّة، والحوامل التي توضع أواني الطبخ عليها. وتشمل طريقة تنظيف عيون الغاز من الزيت المحترق:

• ملح الليمون: يُعدُّ ملح الليمون من الوسائل الفعَّالة في التخلُّص من البقع والدهون، وفي هذا الإطار تُنقع عيون الغاز في قليل من ملح الليمون المُذاب في الماء، كما يُمسح الغاز بقماشة تحتوي على السائل للحصول على نتيحة مذهلة خلال وقت قصير. من جهةٍ ثانية، يعدّ خليط من الماء المغلي جيّدًا وكمّ من الخلّ وملح الليمون ومسحوق غسيل الملابس، ثمّ تنقع عيون الغاز في هذا الخليط لساعتين. علمًا أنّه كلما طال وقت النقع، جاءت النتيجة أفضل، مع مراعاة تغطية الوعاء الموضوعة فيه العيون.

• الخلّ: يُمسح الغاز بقطرات من الخلّ. تنقع عيون الغاز، بدورها، بكمٍّ كافٍ من الخلّ، مع إيداعها لساعة، ثمّ تمسح بقطعة قماش مُبلّلة بالماء والصابون.





الخميرة في تنظيف عيون الغاز

• الخميرة: تُذاب الخميرة في الماء، وتُستخدم في نزع الدهون عن الغاز، وكل البقع الزيتية التي تتشكّل على رؤوس الغاز.



تنظيف عيون الغاز

السلك الخاصّ بالأواني للتخلّص من الدهون

بعد الفراغ من عمليّة النقع (مهما كان الخليط)، يُستخدم السلك الخاصّ بالأواني لغرض فرك عيون الغاز من أجل التخلّص من الدهون والزيوت العالقة فيها، ثم تنظّف عيون الغاز بالماء، مع مراعاة دخول الماء في الأعماق. وللحصول على النتيجة المرجوّة يُستعمل الماء الساخن، مع لبس قفازات على اليدين لحمايتهما من التعرّض لأي ضرر أثناء عمليّة التنظيف. ثمّ، تركّب عيون الغاز في المكان الخاصّ بها، بعد التأكّد من جفاف الغاز بشكل كلِّي، وتنظيف المسامير والأماكن الخاصّة بها من الدهون المُتجمّعة فيها، وذلك بوساطة الخليط المستخدم في عمليّة تنظيف العيون.

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