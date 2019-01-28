4 طرق طبيعية لعلاج تأخر العادة الشهرية

تشخيص تأخر الدورة الشهرية يعتمد بشكلٍ كبير على الحالة الاجتماعية للفتاة

إنَّ تشخيص تأخر الدورة الشهرية يعتمد بشكلٍ كبير على الحالة الاجتماعية للفتاة، فإذا كانت متزوجة يُمكن أن تتأخر الدورة الشهرية بسبب حملها، لذلك يجب أن تعمل باختبار الحمل قبل اللجوء إلى أساليب علاجية، بينما إذا كانت غير متزوجة عليها الذهاب إلى طبيب النساء حتى تتعرف بدقة على أسباب تأخر الدورة الشهرية وطرق علاجها؛ لأنّ أسباب تأخر الدورة الشهرية متعددة ومتباينة من سيدة لأخرى فهناك ما هو مرضي وآخر عرضي.

ويمكن المساعدة على التغلّب على مشكلة تأخر العادة الشهرية من خلال تغيير نمط الحياة، وتناول بعض الفيتامينات والنباتات العشبية، ومن الأمثلة على هذه العلاجات نذكر ما يلي:

1- فيتامين ج: يدّعي بعض الخبراء أنّ تناول فيتامين C يساعد على تحفيز مجيء الدورة الشهرية، ويقولون بأنّ هذا الأمر يعود لقدرة فيتامين ج على رفع مستوى هرمون الإستروجين وخفض مستوى هرمون البروجستيرون في الدم، ممّا يُساهم في دفع الرحم للانقباض، وبالتالي ذرف بطانة الرحم ومجيء العادة الشهرية. ويمكن الحصول على فيتامين ج من المكمّلات الغذائية أو تناول الأطعمة الغنية به مثل: الحمضيات والبروكلي والسبانخ والبندوة.

2- الزنجبيل: وهو علاج عشبي تقليدي لتحفيز العادة الشهرية، ويُقال بأنّ له تأثير محفِّز لانقباضات الرحم، ولكن حتى الآن لا توجد أي أدلة علمية تؤكد ذلك. ويمكن تناول الزنجبيل الطازج كما هو أو تحضير شاي منه إذا شعرت المرأة بالانزعاج من طعمه اللاذع.

3- الكركم: وهو علاج عشبي تقليدي آخر يُقال بأنّه يساعد على زيادة تدفق الطمث من خلال التأثير في مستوى هرموني الإستروجين والبروجيستيرون في الجسم. ويمكن إدخال الكركم إلى النظام الغذائي من خلال استخدامه كبهارات إضافية للطعام أو شربه مع الحليب أو الماء الدافئ.

4- الاسترخاء: بما أنّ التوتر والضغوطات النفسية تؤثر في العادة الشهرية وقد تتسبّب بتأخرها، فإنّ الاسترخاء والابتعاد عن مصادر القلق والتوتر يمكن أن يساعد على حلّ المشكلة وتحقيق التوازن الهرموني في الجسم، وذلك من خلال ممارسة التمارين الرياضية، وتمارين التأمل والاسترخاء، وقضاء وقت أكثر مع العائلة و الأصدقاء.

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