طرق طبيعية لعلاج تسوس الاسنان!

تتطلب أسنانك رعاية واهتمام، مثل أي جزء من أجزاء جسمك، فإذا كنت لا تحب زيارة طبيب الأسنان فيمكنك محاولة المحافظة عليها ومنعها من التسوس، بطرق طبيعية نذكرها لكم، وفقا لموقع "Brightside".

1- تغيير عادات الأكل:

دائما ما يساعد تغيير عاداتك الغذائية والتحول إلى نظام غذائي صحي، حتى يمنع تسوس الأسنان، بحيث يجب الحصول على الكالسيوم من الحليب والقشطة والجبن كل يوم، وشرب المنتجات غير المحلاة، وتجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، والإكثار من تناول المياه.

2- مضغ علكة خالية من السكر:

قد يبدو الأمر مفاجئا لكثير من الناس، ولكن مضغ العلكة الخالية من السكر يساعد على منع التسوس، فهي تحتوي على عنصر يسمى إكسيليتول وهو يعتبر محلى طبيعي لا يؤدي إلى نمو البكتيريا في الفم، بالإضافة إلى أنه يملأ فمك باللعاب الذي يغسل بقايا الطعام بشكل طبيعي.

3- غيّر فرشاة أسنانك بانتظام:

قلة من الناس يعرفون مدى اختيار فرشاة الأسنان المناسبة، باختيارها صغيرة أو متوسطة الحجم والتأكد من أن شعيراتها يمكن أن تصل إلى شقوق الأضراس، حيث يمكن لبقايا الأكل أن تختبئ بعد تناول الطعام.

ولا تستخدم أغطية لفرشتك لأنها قد تحتوي على بكتيريا وفطريات، بل اشطفها بالماء بعد كل استخدام واتركها تجف في الهواء، ولا تتركها في الحمام حيث يمكن أن تحتوي على البكتيريا البرازية.

وقم بتغييرها بعد مرور 3 أشهر، لأن شعيراتها تتلف بمرور الوقت واغسلها لمدة دقيقتين، واستخدمها مرتين في اليوم، واستخدم غسول الفم لأنه يحتوي على مضادات للبكتيريا.

4- أضف المكملات والفيتامينات إلى نظامك الغذائي:

فهي ضرورية للحفاظ على أسنانك ولتعزيز إفراز للعاب، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكهة والمكسرات والخضروات، وأفضلها التفاح والموز والبازلاء.

وتناول أيضا الحبوب الكاملة التي تحتوي على فيتامين ب وعلى المغنسيوم، فهو معدن يساعد على امتصاص الكالسيوم وتقوية الأسنان والمأكولات البحرية فهي تحتوي على فيتامين د ومنها سمك السلمون والتونة والرنجة والسردين.

5- زيت جوز الهند:

يسحب جوز الهند البكتيريا من الأسنان ويشفيها بشكل طبيعي، فكل ما عليك فعله هو مضمضة ملعقة من الزيت لمدة دقيقتين حتى يتحول اللعاب والزيت إلى اللون الأبيض المائل للبني وتجنب ابتلاعه فهو يعمل بفعالية مضاعفة لمنع التسوس.

6- اصنع بنفسك معجون الأسنان:

تتطلب الوصفة مكونات قليلة وغير مكلفة وتضمن لك أن تكون كل المنتجات الموجودة طبيعية ولن تضر بصحتك مثل.

- 3 ملاعق من بيكربونات الصوديوم

- ملعقة كبيرة ملح خشن

- ملعقة وربع زيت جوز الهند

امزج كل المكونات حتى تحصل على عجينة، ويجب أن يختلط جيداً ولا يوجد أي بقايا واستخدمه كبديل لمعجون الأسنان الجاهز.

تذكر جيداً ألا تستخدم أي معجون أسنان لمدة 30 يوماً، لأنه لن يؤثر على أسنانك بعد ذلك، وسيغيب الفلورايد منه.

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