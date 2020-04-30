طرق طبيعية لعلاج حساسية الربيع

تحدث حساسية الربيع نتيجة زيادة نشاط الجهاز المناعي الذي يحارب دخول أي مواد عالقة في الجو مثل حبوب الطلع والأتربة والغبار، التي تدخل جسم الإنسان عن طريق التنفس خصوصاً. ويتعرّف الجهاز المناعي على تلك المواد ويعتبرها خطرة رغم أنها بطبيعتها غير ضارّة، لذلك يحفّز الجسم على إفراز مادة الهستامين، والمسؤولة عن ظهور أعراض الحساسية لدى المريض.

ومن أبرز أعراض حساسية الربيع، العطس والكحة والسعال واحمرار العيون ونزول الدمع منها، وضيق التنفس.

نقدم لك أبرز الطرق لعلاج حساسية الربيع في المنزل:



1- غلق النوافذ

من الضروري غلق النوافذ جيدًا، حتى لا يدخل الغبار داخل المنزل، وهو ما ينتج عنه الإصابة بحساسية الربيع، مع الحرص على أن يكون المنزل جيد التهوئة، وتنظيفه باستمرار ومسح الأتربة والغبار التي تتراكم على الأثاث.

2- الأطعمة المقوية للمناعة

التركيز على العناصر الغذائية الغنية بالفيتامين سي

توجد العديد من الأطعمة المفيدة التي تقوي جهاز المناعة وتمكنه من مواجهة الحساسية، كالأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي C، مثل الجوافة والبقدونس والكيوي والبروكلي والفراولة والبرتقال، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3، وكذلك الأعشاب الطبيعية.

3- الماء

الاكثار من شرب الماء

يُعد شرب المياه من أكثر الطرق فاعلية في علاج حساسية الربيع، حيث يقلل من أعراضها. فالماء يساعد على طرد السموم من الجسم، لذا من الضروري شرب كميات مناسبة يوميًا لا تقل عن لترين.



4- تنظيف الأنف

يمكنك القيام بذلك عن طريق تحضير محلول لتنظيف الأنف في المنزل، بوضع كوب من الماء على النار وإضافة ربع ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة من بيكربونات الصوديوم. وتُترك حتى تصبح دافئة، ثم يتم وضعها في جهاز بخاخ ورشها في الأنف.

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