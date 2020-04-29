نصائح للتخفيف من أعراض انقطاع الكافيين خلال رمضان

التغيرات المفاجئة التي تطرأ على “مدمني القهوة" جراء الصيام في شهر رمضان المبارك، لا شك تؤدي إلى حالات من الصداع الشديد لانقطاع الكافيين عنهم بشكل مفاجئ ولساعات طويلة، خصوصاً في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، لذلك إليكم بعض النصائح والإرشادات من أخصائيي التغذية:

1- البدء بشرب القهوة الخالية من الكافيين أو الشاي المحتوي على الأعشاب قبل أسبوع إلى أسبوعين من حلول الشهر الكريم، لتفادي أوجاع الرأس الناتجة عن انقطاع الكافيين، ومن ثم عليكم بالتدرج في شرب عدد الأكواب من القهوة العادية، وهكذا.

2- باستطاعة الصائم في وقت الإفطار شرب كوب من القهوة العادية بعد ساعتين من تناول وجبة الإفطار، حيث يتيح ذلك للجسم وقتاً كافياً لتعديل مستوى غلوكوز الدم، مما يجعل جعل الصائم منتبهاً ومتيقظاً ولا يشعر بالنعاس حينها.

3- هناك من هو معتادٌ على شرب القهوة في وقت متأخر من الليل ما قبل شهر رمضان، وهنا عليه شرب كوب واحد من القهوة خالٍ من الكافيين قبل النوم في الشهر الفضيل.

4- أما في وقت السحور وبعد الاستيقاظ، يمكن للصائم أن يشرب كوباً من القهوة العادية مع وجبة سحور متوازنة وصحية، حتى يكون يومه في نهار شهر رمضان في حالة انتباه وتركيز.

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