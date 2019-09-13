طرق عديدية للتخلص من التوتر والقلق خاصة للفتيات

قد تعاني الفتيات في فترة المراهقة من الشعور بالتوتر والقلق، وذلك جراء المرور بالتجارب الحياتية، أو حتى بسبب مشاكل نفسية وضغوطات، فقد كشفت دراسات نسب عالية من البالغين يشعرون بالتوتر أو القلق يومياً. يعتمد علاج القلق والتوتر لدى المراهقين على اتباع العديد من الخطوات والنصائح التي يمكن أن تساعدهم على تخطي هذا الشعور الذي يتسبب لهم بالضيق، الانعزال عن حياتهم الاجتماعية وأصدقائهم في بعض الأحيان. الدكتور «أحمد البحيري» استشاري الصحة النفسية يقدم 10 طرق بسيطة لتخفيف التوتر والقلق لدى المراهقين.

تخلصي من التوتر والقلق بهذه الطرق:

ممارسة التمارين الرياضية

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية البسيطة للمراهقين، وبشكل منتظم في تقليل التوتر والقلق من خلال إطلاق الإندورفين، وتحسين نوعية النوم الخاص بالمراهقين.

تناولي المكملات الغذائية

يمكن للمراهقين أن يتناولوا بعض المكملات الغذائية التي يمكن أن تقلل من التوتر والقلق، بما في ذلك «اشواغاندا»، الأحماض الدهنية أوميغا 3، الشاي الأخضر وبلسم الليمون.

استخدام الزيوت العطرية

لا بأس من استخدام بعض الزيوت العطرية عند الشعور بالتوتر والقلق، مثل: زيت الخزامى، خشب الصندل والبابونج التي لها دور كبير في انخفاض القلق والضغط.

الحد من تناول الكافيين

تناول المراهقين لكميات عالية من الكافيين يزيد من التوتر والقلق، والحدّ منه يساهم في الحصول على نوم بدون قلق.

الكتابة

الكتابة للأمور التي تشعرك بالقلق والتوتر تساعدك على التخلص من المشاعر السلبية، خاصة إذا كنت تركزين على الإيجابية.

مضغ علكة

وفقاً لعدة دراسات، قد يساعد مضغ العلكة على الاسترخاء، ما يقلل من الشعور بالتوتر والقلق.

قضاء الوقت مع أصدقائك

وجود روابط اجتماعية قوية مع أصدقائك من شأنه أن يساعد في التغلب على الأوقات العصيبة ويقلل من القلق والتوتر.

الضحك

في هذه الخطوة لن يكون عليك سوى البحث عن أمور ومواقف فكاهية في الحياة اليومية، وقضاء بعض الوقت المرح مع أصدقاء، أو مشاهدة عرض كوميدي لوقف الإجهاد والشعور بالتوتر.

ممارسة اليوغا

تستخدم اليوغا على نطاق واسع للحد من التوتر، لأنها تعمل على خفض مستويات هرمون التوتر وضغط الدم.

سماع الموسيقى

الاستماع إلى الموسيقى التي تحبينها طريقة جيدة لتخفيف التوتر والقلق، لكن عليك الاستماع إلى موسيقى هادئة تحث على الاسترخاء.

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