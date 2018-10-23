طرق فطام الطفل نهائياً

مرحلة الفطام هي التي يبدأ فيها الطفل بالاعتماد على مصادر غذائية أخرى

مرحلة الفطام هي المرحلة التي يبدأ فيها الطفل بالاعتماد على مصادر غذائية أخرى، كبديل عن الاعتماد الكلي على الرضاعة الطبيعية، وتبدأ بإدخال الحليب الصناعي، ومن ثم الوجبات الغذائية الصلبة، بناءً على احتياجات الطفل، وعمره، حتّى يتمّ الاستغناء عن الرضاعة الطبيعية بشكل كامل.

وتختلف طرق الفطام من أم إلى أخرى، إلّا أنّها تؤدّي إلى النتيجة ذاتها، وقد تلجأ بعض الأمهات في نهاية هذه المرحلة، إلى اتّباع طرق أو وسائل مختلفة، لتنشيف الحليب من الثدي، لتجنب التعرض لاحتقان الثدي، الناتج عن تجمع الحليب، وعدم التخلص منه.

وفي هذا المقال نقدم لكِ عزيزتي 3 طرق لفطام الطفل نهائياً، وهي:

1- الفطام التدريجيّ: في هذه الحالة يتمّ استبدال الرضاعة الطبيعية، بوجبة واحدة أسبوعياً، حتّى يتمّ استبدال الرضاعة الطبيعية، أو الاستغناء عنها بشكل كامل بوجبات أخرى.

2- الفطام الجزئيّ: في هذه الحالة، تكون الرضاعة الطبيعية بمعدل مرة أو مرتين يومياً، وتستبدل وجبات الرضاعة الأخرى، بوجبات غذائية، مناسبة لعمر الطفل.

3- الفطام المفاجئّ: وهو إنهاء الرضاعة الطبيعية، مرةً واحدةً من دون أي مقدمات، نتيجةً لظروف معينة، مثل: مرض الأم، وعدم قدرتها على الرضاعة. الفطام الطبيعيّ: في هذه المرحلة، يتّخذ الطفل كامل القرار في ترك الرضاعة الطبيعيّة، من خلال إظهاره عدم الاهتمام أو الرغبة بالثدي.

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