طرق لبناء علاقة مهنية بين الموظف والمدير

أن القدرة على بناء علاقة طيبة ومهنية مع المدير تساعد بشكل كبير على بناء بيئة عمل مستقرة، مشيراً إلى أن النقاط التي تساعد على بناء هذه العلاقة المهنية الطيبة تشمل الطرح الحواري والابتعاد عن الطرح الإملائي، مبيناً أن الموظف يجب أن يطرح أفكاره الجديدة بطريقة الحوار التبادلي من خلال الأسئلة الاستفهامية أو الأمثلة العملية أو ربط الموضوع بفكرة قائمة أصلاً، بحيث لا يكون الطرح في الاجتماعات بالطريقة الإملائية التي تشبه فرض الأوامر وتقلل من قدر الأفكار الأخرى.

وتوجه د. الهور خلال فيديو بثته منصات الراية تحت عنوان «كيف تكسب مديرك» بالنصيحة للموظف بعدم البدء بالشكوى والتذمر من الوضع الراهن وكأن الشخص يلوم مديره بطريقة غير مباشرة، مبيناً أن كثرة الشكوى تؤدي إلى تجنب مديرك وعدم رغبته بتبادل الحديث معك بل ستكون أول الأشخاص الذين سيُستغنى عنهم في حال تقليص عدد الموظفين، لذلك يجب الحد من الشكوى وحصرها فقط بالقضايا المصيرية. وأشار إلى ضرورة إعداد دراسة مقارنة مسبقة للموظف عن أفكاره الجديدة ومقارنتها مهنياً بالوضع السابق وكيف ستقدم الأفكار الجديدة القيمة المضافة من كافة النواحي الإنتاجية والتسويقية والتكلفة وقدرة الموظفين على التعامل معها وآثارها المستقبلية وباقي زوايا الطرح.

وأضاف د. الهور أن ضبط الأعصاب من أهم عناصر النجاح في التعامل مع المدير والموظفين على حد سواء، حيث إن على الموظف أن يعلم أن للجميع وجهات نظر مخالفة ومتعددة وليس بالضرورة أن ما يراه صواباً، أن يراه الآخرون كذلك. وأكّد على ضرورة أن يتقبل الموظف آراء الآخرين وطرح وجهة النظر بالود والمهنية المطلوبة ، مشدداً على أن مستقبل الوظائف قد ينحسر في المستقبل بسبب جائحة كورونا وعليه، فإن البقاء بالنسبة للموظفين سيكون للأفضل والأقدر على التعامل والتفاوض.