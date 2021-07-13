طرق لتأخير الدورة الشهرية بدون حبوب منع الحمل

يمكن أن تطرق الطبيعة بابك في أي وقت من الشهر، ولذلك يجب أن تتابعي دوراتك الشهرية لمعرفة متى يأتي الطمث لتكوني مستعدة، ولكن في بعض الحالات قد تحتاجي لتأجيل الطمث لسبب ما، وفي حين يمكن تحقيق ذلك من خلال حبوب منع الحمل إلا أن الطرق التالية يمكنها أيضا تأخير الدورة الشهرية:

الجيلاتين

يساعد مزج عبوة واحدة من الجيلاتين مع كوب من الماء وشرب الخليط على تأخير الدورة الشهرية على الفور لفترة تمتد من ساعات إلى أسبوع.

البابايا

البابايا غنية بالكاروتين الذي يؤدي إلى زيادة مستويات هرمون الاستروجين في الجسم مما يؤدي إلى تغيرات في تدفق الدم في الرحم والتي يمكن أن تؤدي إلى تأخير موعد الدورة الشهرية بطريقة طبيعية وآمنة.

عصير الليمون

يعد عصير الليمون مصدرًا غنيًا بالفيتامينات وحمض الستريك، ولذلك يمكن لاستهلاك عصير الليمون قبل الدورة الشهرية أن يؤخرها ويجعلها أخف ويجعل مضاعفاتها أقل حدة.

أوراق التوت

تعتبر أوراق التوت مصدرًا وفيرًا لفيتامين C الذي يساعد على تأخير الطمث عن طريق إبطاء الدورة الشهرية، كما يساعد شاي أوراق التوت على استرخاء الرحم وتخفيف حدة آلام الدورة الشهرية، لأنه يحتوي على مادة الفراجارين والقلويد.

تدليك الرحم

يساعد تدليك الرحم بالزيوت على تأخير الدورة الشهرية وتخفيف آلامها أثناء الدورة، ولكن هذا الأمر قد يتطلب الحصول على مساعدة احترافية ليأتي بالنتيجة الصحيحة.

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