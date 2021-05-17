طرق لتنظيف شاشات التلفاز والحاسوب دون خدشها

تجمع شاشة الهاتف البكتيريا والقاذورات، وهو أمر مقزز حقاً؛ نظراً إلى المرات التي تلمس فيها أيدينا ووجوهنا الشاشة، وقد تمسحها سريعاً ببنطالك أو بطرف قميصك، ولكن هذا لن يجعلها نظيفة، فما طرق تنظيف شاشة الهاتف دون خدشها؟

تشير بعض الدراسات إلى أن شاشات الهواتف الذكية أقذر من المراحيض العامة، وأن أكثر من 16 % من كل الهواتف الذكية تحتوي على آثار البراز!

وبينما تُعَد أسهل طريقة للحفاظ على نظافة شاشة الهاتف هي أن تغسل يديك دائماً قبل الاستخدام وبعده، ولكنه ليس حلاً عملياً.

وعلى الجانب الآخر، توجد مواد وطرق تنظيف ينبغي لك تجنبها كلياً -رغم نتائجها الجيدة بالبداية- إذ من شأنها أن تؤثر سلباً في شاشتك التي تعمل جاهداً لحمايتها.

9 أشياء لا تستخدمها أبداً في تنظيف الهاتف

منظف النوافذ

تتمتع بعض الهواتف الحديثة مثل آيفون إكس آر (متوافر بسعر 749 دولاراً على أمازون)، بطبقة حماية مقاوِمة للماء والزيوت، تتلاشى مع مرور الوقت.

ومن شأن استخدام المنظفات القوية أن يزيل هذه الطبقة ويعرّض الهاتف بشكل أكبر للخدوش، وفق ما قاله جيمس ليبيو، الأستاذ المشارك في علم وهندسة المواد بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لموقع CNET الأميركي، كما ينبغي تجنُّب المنظفات كلها تماماً.

منظفات المطبخ

لن تفقد الشاشة خصائصها المقاوِمة للخدش بسبب المنظفات، ولكن يظل تجريدها من طبقة الحماية عليها مشكلة، ولهذا السبب تشير شركة آبل إلى عدم استخدام منتجات التنظيف المنزلي في تنظيف هاتفك.

قد تكون هذه المناشف الطريقة المنشودة لتنظيف مكتبك، ولكن أبعِدها تماماً عن هاتفك؛ فقد يتفتت الورق، ويخلف فتاتاً على الشاشة؛ بل قد ينتهي الأمر بأن تترك المناشف الورقية خدوشاً على شاشتك.

الكحول المطهر للجروح

نظراً إلى امتلاك عديد من الهواتف الحديثة طبقة حماية، فمن شأن الكحول المطهر للجروح أن يزيلها بوتيرةٍ أسرع بمرور الوقت، وهو ما يزيد تعرُّض هاتفك للخدوش.

مزيل مساحيق التجميل

تحتوي بعض مزيلات مساحيق التجميل على مواد كيميائية تكون قوية على الشاشات الإلكترونية، وينصح ليبيو بتجنب مزيل مساحيق التجميل، واستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بدلاً منه.

الهواء المضغوط

إن هاتفك جهاز حساس، لذا من شأن نفخ الهواء القوي في منافذه أن يتسبب في بعض الضرر، تحديداً في الميكروفون، لذا تحذر الشركات التقنية -مثل آبل- تحديداً من استخدام الهواء المضغوط.

صابون غسل الصحون أو الأيدي

على الرغم من أن الصابون منظف لطيف الأثر، فإن الطريقة الوحيدة لاستخدامه هي بمزجه بالماء. لذا مرة أخرى، لا تستخدِم سوى قطعة القماش المبللة.

الخل

الخل ممنوع كلياً؛ لأنه سيزيل طبقة الحماية على الشاشة، ولكن كما تشير مدونة Lifehacker، يمكنك استخدام الخل المخفف للغاية لتنظيف الأجزاء الأخرى من الهاتف.

المناديل المبللة المطهرة

يوجد تذكير على هذه المنتجات بغسل اليدين بعد كل استخدام، لذا فإن استخدامها لتنظيف شيء يلامس وجهك كثيراً ليس فكرة جيدة. ووفقاً لليبيو، فهذه المناديل المبللة تحتوي على الكحول، الذي من شأنه إزالة طبقات الحماية من الزيوت والمياه.

طرق تنظيف شاشة الهاتف

أولاً: بصمات الأصابع

يصعب منع حدوث لطخات بصمات الأصابع، لأن بشرتك تفرز الزيوت طوال الوقت، وهذا يعني أنه في كل مرة تلتقط فيها هاتفك لا بد من أن تغطيه بصمات الأصابع في كل مكان.

أكثر الطرق أمناً وفاعليةً لتنظيف شاشتك هي باستخدام القماش المصنوع من الألياف الدقيقة؛ فإذا كانت الشاشة بحاجة ماسة للتنظيف، فاستخدِم الماء المقطر لتبليل قطعة القماش من الألياف الدقيقة، ثم امسح بها الشاشة، وتجنّب نثر الماء مباشرة على الشاشة.

ويمكن استخدام هذه الطريقة لتنظيف جوانب الهاتف وظهره أيضاً.

ويمكنك أيضاً تجربة استخدام Swipe Wipes المصنوعة من الألياف الدقيقة والتي يمكنك لصقها على ظهر هاتفك، ثم استخدامها حين تريد تنظيفه.

ثانياً: إزالة الرمال والنسالة

يمكن أن تَعلق الرمال أو النسالة في المنافذ الصغيرة لهاتفك وفي الفراغات، حيث ملتقى الشاشة وجسم الهاتف.

والحل الأمثل لإزالة الرمال والنسالة من هذه الأماكن هو الشريط اللاصق؛ فيمكنك لصقه على الفراغات والسماعات، ويمكنك لفه في شكل الحزمة وإدخاله في المنافذ، وسيسحب الشريط اللاصق أي نسالة أو رمال عالقة.

وبالنسبة لفتحات السماعات الأصغر والتي لا يمكن أن يصل إليها الشريط اللاصق، استخدِم سلّاكة أسنان أو حاوِل إخراج البقايا باستخدام الأدوات المخصصة للشقوق.

ويمكن استخدام هذه الأدوات أيضاً مع الأجهزة المنزلية الصغيرة الأخرى أو الأماكن صعبة الوصول إليها في سيارتك.

ثالثاً: تطهير الهاتف بعد ملامسة اللحم النيء

إذا لامس اللحم النيء هاتفك -في حال كنت تقرأ إحدى الوصفات من الهاتف مثلاً- فاستخدم قطعة قماش مبللة مصنوعة من الألياف الدقيقة، أو استثمِر في شراء مطهر بالأشعة فوق البنفسجية مثل PhoneSoap.

تزعم هذه الشركة أن جهازها يقتل 99.99 % من الجراثيم، ويقضي تماماً على البكتيريا.

رابعاً: إزالة مساحيق التجميل بسلامة

يمكن شراء مزيل مساحيق التجميل الخاص بالهواتف، مثل Whoosh لإزالة كريم الأساس وأثر المكياج العالق على سطح الشاشة.

وتزعم الشركة أنه آمن على جميع أنواع الشاشات، ولا يحتوي على الكحول أو الكلورين أو الأمونيا أو الفوسفات، وهي المواد التي من شأنها الإضرار بمختلف طبقات الحماية على الشاشات.

ويمكنك أيضاً استخدام قطعة قماش مبللة مصنوعة من الألياف الدقيقة لتنظيفه، ثم غسلها.

تأكَّدي من استخدام بخاخ لرش قطعة القماش بدلاً من إغراقها بالماء. فكلما قلَّ الماء، كان هذا أفضل.

أخيراً، هل يمكن غسل الهواتف المقاومة للمياه؟

إذا كنت تمتلك هاتفاً مقاوماً للمياه مصنَّفاً بمعيار IP67 أو أكثر، فيمكنك شطفه بالماء.

وعلى الرغم من أن هذه الهواتف مثل آيفون 7 وهواتف غالاكسي إس الأحدث يمكنها تحمُّل الانغمار في المياه حتى 30 دقيقة حتى عمق يقارب المتر الواحد، فمن الأفضل استخدام قطعة قماش مبللة أو رطبة لتنظيف الهاتف، ثم جفِّف الهاتف بقطعة قماش جافة وناعمة لإزالة المياه.

وتأكَّد من تجفيف جميع السماعات والمنافذ.

من شأن غمر الهاتف في المياه أو وضعه تحت الصنبور أن يُدخل المياه في منافذه، وهو ما يعني عدم قدرتك على شحنه إلى أن يجف، وقد يستغرق هذا وقتاً طويلاً.