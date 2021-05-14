متى يكون ألم الصدر مقلقًا عند إصابتك بالكورونا!

وفقًا لتقرير لموقع "تايمز أوف أنديا" أصبح ألم الصدر الآن من الأعراض الشائعة التي يتم الإبلاغ عنها بين مرضى كورونا الذين يعانون من عدوى خفيفة في حين أنه مؤشر شائع لصحتك التنفسية العامة، إلا أن ألم الصدر عندما تعاني من فيروس كورونا يمكن أن ينشأ بسبب عوامل متعددة.

لماذا يسبب مرض كوفيد -19 ألمًا في الصدر؟

قد لا يكون ألم الصدر، أو المعاناة من نوع من الانزعاج في الصدر من أعراض كورونا المنفردة، ولكنه يحدث غالبًا نتيجة لأعراض حالية، أما بالنسبة لشدة ونوع الألم الذي يمكن للمرء أن يشعر به، فيمكن أن يكون حادًا جدًا أو رقيقًا أو يسبب ألمًا أو يزداد سوءًا بالحركة ، أو حتى التنفس في بعض الحالات، الأهم من ذلك كله، من المهم أن تتذكر أن ألم الصدر الناجم عن فيروس كورونا ناتج على الأرجح عن التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ولا يحدث بمفرده أبدًا.

والمعاناة من ألم في الصدر عندما تكون نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية يجب فحصها على الفور إذا:

كنت تسعل بعنف:

السعال الجاف هو أحد الأعراض الشائعة في جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا تقريبًا ، إلا أن سعال كورونا يمكن أن يؤثر على الشخص بشكل مختلف تمامًا بصرف النظر عن المدة والشدة ، يمكن أن تؤدي نوبات السعال الشديدة أيضًا إلى ألم في الصدر لا يؤدي السعال العنيف إلى إعاقة التنفس فحسب، بل قد يتسبب أيضًا في حدوث تمزق وتمزق في العضلات بالقرب من الضلوع وتجويف الصدر، مما يتسبب في إزعاج حاد.

الإصابة بالتهاب رئوى:

يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي الناتج عن كورونا من المضاعفات الخطيرة للفيروس التي تتطلب الانتباه في الحال الالتهاب الرئوي هو أحد المضاعفات التي تحدث بسبب التهاب الأكياس الهوائية الموجودة داخل الرئتين يمكن أن تؤدي المضاعفات إلى تراكم السوائل داخل التجويف مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض يمكن أن يكون ألم الصدر المنهك ، والذي يمكن أن يصبح أكثر حدة في الليل علامة عليك التحقق منها.

لديك مرض في القلب:

أولئك الذين يعانون من أي نوع من أمراض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض الشريان التاجي يجب أن يكونوا على اطلاع بعلامات وأعراض التحذير يمكن أن يسبب ألم الصدر ، والذي غالبًا ما يكون بمثابة علامة على أمراض القلب ، مشاكل أيضًا يمكن أن يؤدي الانتشار السريع للفيروسات في الجسم إلى الإصابة بألم عضلي والتهاب عضلة القلب ومشاكل القلب الغازية الأخرى.

انتشار الفيروس عن طريق الدم:

عندما يستمر كورونا في الانتشار عبر مجرى الدم ، يمكن أن يسبب انسدادًا رئويًا ، والذي يحدث عندما تنكسر جلطة دموية وتنتشر إلى الرئتين ، مما يسبب ألمًا عميقًا ، وفي الحالات الشديدة ، يقيد تدفق الدم إلى الرئتين.

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