طرق مثالية لتنظيف الأظافر الطويلة

الأظافر من أكثر الأشياء التي تظهر أنوثة المرأة واهتماها بنفسها، لذا لا يتوقف أمر تنظيف الأظافر الطويلة عند حدود إزالة الطلاء عنها فحسب، بل هي تحتاج عناية خاصة كتلك التي نوليها للشعر والبشرة.

نقدم لكِ سيدتي مجموعة من الطرق المثالية لتنظيف الأظافر الطويلة في المنزل:

- قومي بشراء الأداة الخاصة لتنظيف ما تحت الأظافر الطويلة والتي عادة ما تكون على هيئة مبرد خاص للتنظيف.

- ضعي منديل ورقي تحت كفك، وابدأي بتنظيف ما تحت أظافركِ الطويلة باستخدام هذه الأداة التي عادة ما تكون مرفقة مع عدّة قصاصة الأظافر وتوابعها.



- انقعي أظافركِ جيدًا في ماء دافئ، عوضاً عن الماء البارد؛ ذلك أن الدافئ يساعدكِ على التخلص من الأوساخ بشكل أفضل.

- لا تنسي وضع قليل من الصابون الخاص باليدين في ماء النقع.



- ابردي أظافركِ من خلال استخدام مبرد ذا نوعية جيدة وغير ضارة بالأظافر.

- بعد نقع أصابعكِ في الماء، جففي أظافركِ وابرديها برفق، وبمستوى الارتفاع ذاته.



- انقعي أظافركِ في خل التفاح والذي يتكفل بإزالة البقع والأوساخ المتراكمة على طبقات الأظافر.



- رطّبي أظافركِ من خلال الكريمات الخاصة بالأظافر.

- لا تغفلي أهمية الزيوت أيضاً بين الحين والآخر.

- اختاري زيت الزيتون أو زيت الصبار؛ لترطيب أظافركِ.

- ارتدي قفازاً عند القيام بالأعمال المنزلية مثل جلي الصحون وملامسة المنظفات الكيميائية وتنظيف الحمّامات.

- لا تلمسي أي كيميائيات أو تزاولي أي أعمال تنظيف من دون ارتداء القفازات المطاطية.

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