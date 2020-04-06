بذور الكتان تعتبر مصدراً كبيراً للأحماض الدهنية والأوميغا 3، إذ أنه يحتوي على ما يقارب 50% من الأوميغا 3 وهذه النسبة ضعف تلك الموجودة في زيت السمك، لذا هي المصدر الأساسي والأول للأوميغا 3 للأشخاص النباتيين.

وقد يكون نمو الشعر بطيئ وصعب لدى بعض السيدات، والكثيرات يتسائلن عن العلاجات التي تمكنهن من تسريع هذه العملية، وفي الغالب العلاجات الموجودة في الأسواق غالية الثمن وقد لا تظهر النتائج المرجوة بسبب المواد الكيماوية الموجودة فيها، لكن مع بذور الكتان لن يكون الأمر مشابه، فهي تمنح الشعر الطول المناسب والملمس الناعم المطلوب، إليكِ فوائد بذرة الكتان للشعر وطريقة استخدامه:

فوائد بذرة الكتان للشعر

-مصدر كبير لفيتامين E الذي يعتبر واحداً من أفضل الفيتامينات التي تسخدم لنمو الشعر، وذلك بسبب خصائصه المضادة للأكسدة.

-تساعد على توازن درجة الحموضة والدهون في فروة الرأس، وبالتالي الحصول على شعر صحي.

-تهدئ فروة الرأس وتساعد على تهدية الغدد الدهنية.

-تعتبر مصدر غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تغذي بصيلات الشعر، مما يجعله أقوى وأقل عرضة للتلف.

-تساعد على زيادة رطوبة الشعر والسيطرة على الشعر الجاف والأجعد.

-تزيل القشرة وتقلل فرص تساقط الشعر.

- تعمل بذرة الكتان على منع تطاير الشعر والتقليل من النفشة، كما أنها مرطب قوي وعميق لفروة الرأس وبالتالس فإنها تعمل على تقليل تجعيدات الشعر، وزيادة نعومته بشكل ملفت.

طريقة استخدام بذرة الكتان للشعر

1- ضعي حوالي 2 ملعقة كبيرة زيت بذرة الكتان في وعاء، وسخنيه في الميكرويف لبضع ثوانٍ حتى يصبح دافئ.

2- دلكي فروة رأسك بالزيت لمدة 15 دقيقة، ثم غطي شعرك بمنشفة ساخنة (قومي بتسخينها باستخدام مجفف الشعر).

3- اتركي شعرك مغطى لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو ويفضل أن تستخدمي شامبو خالٍ من الكبريتات. كرري العملية من 2 - 3 مرات في الأسبوع لتحصلي على أفضل النتائج.

مجموعة نصائح وإرشادات عند تناولكِ لـ بذور الكتان:

- الجرعة المثالية للحصول على فوائد بذور الكتان من 1-2 ملعقة كبيرة يومياً ويفضل تناولها مع الماء.

- يفضل تناول بذور الكتان مطحونة لأن البذور الكاملة قد تمر عبر القناة الهضمية دون الاستفادة منها.

- يفضل طحن بذور الكتان قبل استهلاكها مباشرة وتحفظ الحبوب الكاملة في آواني محكمة الإغلاق وفي خزانة معتمة للحفاظ على محتواها من الأحماض الدهنية.

- يمكن حفظها بدرجة حرارة الغرفة ولمدة سنة من دون أين يلحق بها ضرر.

- يمكن إضافة بذور الكتان المطحونة للخبز والعصائر والشروبات ولكن بكميات قليلة وحسب الرغبة حتى لا تسبب ضرراً على مستوى الجهاز الهضمي.

تعد فوائد زيت الكتان للشعر مدهشة عدى عن الفوائد الجمالية الأخرى ، هذه بعض منها، شريطة أن تجمعيها بمكونات أخرى لا تقل فائدة:

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