طرق معاتبة من تحب دون أن تجرحه!

الانفصال المباشر عن الشخص الذي تحبه أو مجرد عتابه فيه من الصعوبة التي تجعل طرفي العلاقة يتعرضان لجروح عاطفية مؤلمة، ونظراً لأن الكثير من علاقات الشباب اليوم تحدث عبر شاشة، فمن السهل قطع العلاقات من وراء الشاشات.

لكن تحليل هيرتزبيرج، المعالجة المتخصصة في العلاقات MyTherapist New York: تقول «التفاعل وجهاً لوجه هو جزء مهم من الانفصال الكريم». وأنت مدين لهم بالمجاملة العامة. إذا لم يروا ذلك قادماً، فقد يؤدي ذلك إلى تبادل غير مريح. لكنك شاب بالغ، ويمكنك القيام بذلك».. إليك كيفية الانفصال عن شخص ما بأجمل طريقة ممكنة للعتاب وفقاً لمجلة orphamag.

تذكري على الطرف الأخر من هاتفك..انسان لديه مشاعر

تقول هيرتزبيرج: «من المرجح أن تكون محادثة الانفصال غير مريحة، لذا كن مستعداً لذلك». «يمكنك الاعتراف بمدى صعوبة الأمر وبصوت عالٍ». ومع ذلك أوضحت أن العلاقة قد انتهت، فلا تحولها إلى لعبة إلقاء اللوم. بدلاً من ذلك، اجعل المنطق حليفك «لا أحد يستطيع أن يجادل معك حول أي تفضيلات أو مشاعر تخصك؛ يمكن أن يتجادلوا معك إذا كنت غامضاً أو تدلي ببيانات او افتراضات حول مشاعرهم»، يقول «دي دين»، معالج الزواج والأسرة والمستشار المهني في ريدجلاند، إم إس. للقيام بذلك، استخدم عبارات «أنا» لشرح ما تعتقده أو تشعر.

كوني لطيفة وواضحة ومباشرة معا

يمكنك أن تكون لطيفاً بينما تكون واضحاً ومباشراً بشأن ما تريد. تقول هيرتزبيرج: «اللطف والتعاطف حقاً يقطع شوطاً طويلاً في وضع صعب مثل هذا». «مجرد التحقق من صحة مشاعر الشخص الآخر حول الانفصال يمكن أن يكون شفاءً. استخدم الجمل التي تعكس فهمك لما يشعر به الشخص، مع التأكد أيضاً من أنك تعبر عن نفسك بوضوح». تذكر، هذا إنسان آخر لديه مشاعر، وليس مجرد كيان ما على الطرف الآخر من هاتفك الخلوي.

ابتعد عن الوعود الكاذبة

إن محادثة الانفصال لا تعني دائماً عدم الشعور بالذنب والمشاعر المتبقية تجاه الشخص الآخر.

تقول هيرتزبيرج: «نميل إلى امتلاك الغرائز لإنهاء الأشياء بشكل إيجابي، والتأكد من استرضاء الشخص الآخر بطريقة ما». بعد المحادثة، تأكد من أنك لا تعبر عن نوايا غير صادقة، مثل «البقاء كأصدقاء» إذا كنت لا تقصد ذلك». مهما كان قرارك، كن حازماً فيه وتأكد من أخذ بعض المساحة من هذا الشخص لترك الأمور تستقر.

قبل إجراء المحادثة..اسأل نفسك عن سبب عدم رضاك

فكر ملياً وبعمق في سبب قيامك بذلك وما تريد قوله، حتى تتمكن من الدخول في محادثة وأنت تشعر بالقوة بشأن قرارك.

«اسأل نفسك لماذا تريد إنهاء ذلك: هل هناك نقص في المشاعر الرومانسية، هل لديك أرضية مشتركة محدودة، هل أنت فقط لا تشعر بالحب؟ » تقول بريتاني بوفارد، أخصائية اجتماعية سريرية ومعالجة نفسية في دنفر، كولورادو. بالنسبة لعلاقة قصيرة، قد تكون الإجابة واضحة جداً. أما العلاقات الأطول، فستكون الأسباب أكثر تعقيداً. «تحدث عن ذلك مع الأصدقاء الموثوق بهم، ودوّن كل من الأسباب والمشاعر التي تطرأ عليك، وفكر في التحدث مع معالج إذا كنت غير متأكد».

تخطَ الكليشيهات والأعذار المبتذلة

الهدف من الانفصال هو السماح لشخص ما بسهولة إنهاء الأمور دون الكثير من الأذى والغضب؛ عدم تمزيق تقديرهم لذاتهم يعد عدم الرد أثناء الاتصال بالانفصال أعذاراً مبتذلة يقول بوفارد: «كلنا نعرف كليشيهات الانفصال». عندما لا تكون محدداً بشأن سبب حدوث ذلك، فأنت تسلب شعوراً بالحيرة على شخص ما؛ إنه عالق في تخمين الخطأ الذي حدث. ويضيف: «عندما يسمع الناس سبباً غامضاً، فإنهم يلومون أنفسهم أكثر».

كونك تقطع علاقتك يعني حقاً إظهار الاحترام للشخص الآخر أيضاً. «يعتقد الكثير من الناس أنهم يخففون الضربة من خلال«ترك الباب مفتوحاً، والإدلاء ببيانات مثل، «أنا لست في المكان المناسب لعلاقة الآن»، أو «ربما سينجح هذا في المستقبل».

«الخطأ الكبير هو قول شيء مثل، «أنا فقط لا أريد أن أؤذيك»، أو حتى «أعتقد أنك تبحث عن شيء أكثر مما أنا عليه الآن». فقط قل حقيقة ما تشعر به: «ليس لديّ مشاعر رومانسية تجاهك، وأردت إخبارك بمجرد أن أصبح الأمر واضحاً لي».

تذكر أن تكون لطيفاً

عامل الشخص الآخر كما تريد أن تُعامل. نظراً لأن الانفصال ينطوي على الكثير من المشاعر، في بعض الأحيان، يمكن لعواطفنا أن تتغلب علينا. ولكن إذا كنت الشخص الذي بدأ الانفصال، فكن الشخص الألطف والتزم بتنسيق الحديث.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

فوائد الملح الصخري الصحية والجمالية

طبيب البوابة: متى نشرب الماء قبل أو بعد أو اثناء الأكل ؟