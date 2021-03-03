فوائد الملح الصخري الصحية والجمالية

الملح الصخري هو اسم آخر لكلوريد الصوديوم، غالبًا ما يكون عديم اللون أو أبيض أو ربما يكتسب اللون الأزرق الفاتح أو الأحمر حسب كمية الشوائب الموجودة فيه ونوعها.

يتكون الملح الصخري بعد حدوث عملية التبخر للمياه المالحة في المسطحات المائية مثل: البحار والخلجان المغلقة ومصبات الأنهار في المناطق شبه القاحلة حيث توجد في رواسب هائلة منه على شكل جبال.

يحتوي الملح الصخري على 84 من أصل 92 من العناصر المطلوبة للجسم، بما يشمل الكالسيوم والحديد والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس.

أهم فوائد الملح الصخري

• يعتبر الملح الصخري معالج للانتفاخ في الجسم والعينين.

• الملح الصخري يعالج الكثير من آلام الأمراض المزمنة، مثل: الهربس، والنقرس، والروماتيزم.

• من فوائد الملح الصخري أنه يعالج الالتهابات والهيجانات الناجمة عن لدغات الحشرات والقوارض المختلفة.

• الملح الصخري يعمل على القضاء على الديدان المعوية في الأمعاء والمعدة.

• الملح الصخري يعالج لضغط الدم الزائد والمنخفض بحيث يعمل على توازن الضغط ضمن معدلاته الطبيعية في الجسم.

• يدخل الملح الصخري في صناعة المثلجات والثلج والآيس كريم.

• استخدام الملح الصخري لحفظ التوابل من التلفيخفف آلام الحلق وتورمه، ومعالج ناجع للسعال الجاف والتهاب اللوزتين.

• من فوائد الملح الصخري يعالج الربو وكذلك الالتهابات في الشعب الهوائية، والالتهابات والأوجاع التي تصيب الأذن والأنف.

• من فوائد الملح الصخري مفيد في علاج التهاب المفاصل. يساعد في علاج أمراض المثانة والكليتين. لعلاج حب الشباب.

• من فوائد الملح الصخري مبيض جيد للأسنان ومعطر ممتاز للفم.

• للاسترخاء بعد خلط القليل منه في ماء الاستحمام.

• من فوائد الملح الصخري يساعد في علاج التهاب العضلات ويعمل على تنظيم النوم وإزالة التوتر والقلق ومختلف السموم في الجسم، ويعمل الملح الصخري على تقليل كافة آلام الإنسان الجسدية والنفسية والعصبية.

فوائد الملح الصخري للبشرة

يستخدم الملح الصخري كعلاج منزلي، لاضطرابات الجلد التي تنتج عن الهربس والالتهاب والتهيج الناتج عن لدغ الحشرات.

استخدام الملح الصخري كحمام للجسم لحمايته من احتباس الماء، وإزالة الإجهاد والسموم في الجلد.

يعمل الملح الصخري على تقشير خلايا الجلد الميت، مما يؤدي إلى ظهور بشرة شابة ومتوهجة، وذلك في حال تراكم خلايا الجلد الميت.

يفيد الملح الصخري بفرك بشرتك به، في جلعها قوية ونظيفة، ويجدد من نسيج الجلد لتجديد شباب بشرتك.

يمتلك الملح الصخري خصائص تطهير ممتازة، حيث يطهر البشرة ويمنع ظهور الحبوب مما يجعل بشرتك تتنفس بسهولة.

يزيل الملح الصخري الصفار تحت أظافرك.

فوائد الملح الصخري للشعر

يعد الملح الصخري مساهم في إزالة البقايا عن شعرك، كل ما عليك القيام به هو خلط الملح في الشامبو، واغسل شعرك مع هذا الخليط واشطفه بالماء البارد.

الملح الصخري يؤدي ذلك إلى زيادة حجم شعرك إذا قمت بإضافة الملح الصخري وتطبيقه على شعرك، وغسله بعد 20-30 دقيقة.

يمتلك الملح الصخري خصائص التنظيف الممتازة والتي التي تؤدي إلى إزالة خلايا الجلد الميتة والأوساخ من شعرك دون نزع زيته الصحي الطبيعي.

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