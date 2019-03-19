يمكنك نسيان حبك القديم بثلاثة خطوات

إنهاء العلاقات العاطفية ليس أمر سهلاً خاصة في حالة الانفصال رغم وجود حب بين الطرفيين

إنهاء العلاقات العاطفية ليس أمر سهلاً بالنسبة للكثير من الأشخاص خاصة في حالة الانفصال رغم وجود حب بين الطرفيين، إذ أثبتت الدراسات أن الفترة المناسبة للنسيان تتراوح بين 11 أسبوع إلى 18 شهر، بحسب ما جاء في صحيفة الإنديبيندت البريطانية.

ولا يوجد عوامل محددة وثابتة لتساعدك على التخلص من المشاعر العاطفية والسلبية المتواجدة أثر الانتهاء من تلك العلاقة، ولكن هناك بعض الخطوات في حالة إتباعها من الممكن أن تساعدك بشكل كبير عن التخلص من الطاقة السلبية المتواجدة بداخلك.

وفيما يلي، قدم لكم "لايف ستايل مصراوي" بعض النصائح التي من الممكن أن تساعدك بشكل كبير لتخطي مرحلة إنهاء العلاقة العاطفية، في السطور التالية:

1-عدم مقاومة الحزن:

بعد الانتهاء من العلاقة العاطفية، من الأمور الطبيعية للغاية هو دخولك في حالة من الكأبة والحزن التي تستمر لأيام طويلة، والشعور الدائم بالبكاء، والحساسية الزائدة تجاه بعض المواقف، فمن الضروري تقبل تلك الحالة وفهمها جيدًا، فهذا سيساعدك على التخلص من تلك الشعور في وقت قصير.

وفي بعض الأحيان يقع بعض الأشخاص في فخ التفكير الزائد والدخول في حالة من الاكتئاب، في هذه الحالة ينصح بزيارة الطبيب النفسي والتحدث معه في كافة الأمور التي تزعجك.

2-إعادة الاتصال من جديد مع نفسك:

في كثير من العلاقات، يكون التركيز الأساسي في حياتك هو شريك حياتك، فكثير ما تستخدم كلمة "نحن" بدلاً من "أنا".

في هذه الحالة عليك التقرب من نفسك أكثر من خلال الجلوس بمفردك ومعرفة ما ترغب في تحقيقه، كما أن التواجد بشكل كبير مع أفراد أسرتك وأصدقائك المقربين، يساعدك بشكل كبير على التخلص من الطاقة السلبية.

ويفضل الذهاب في عطلة من خلال السفر لمكانك المفضل يساعدك على عدم التفكير في الماضي خاصة التفكير السلبي.

لا ينصح بالدخول في علاقة عاطفية جديدة بمجرد من الانتهاء من السابقة في وقت قصير، لأن ذلك سيجعلك تشعر بالضغط الدائم والمستمر وعدم التأكد من مشاعر إذا كانت حقيقة أم لا، فمن الأفضل إعطاء نفسك الوقت الكافي لتكون قادر على الدخول في علاقة عاطفية من جديد.

3-لا تتردد من طلب المساعدة:

لا تتردد في طلب مساعدة من الطرف الأخر في حالة عدم توضيح سبب الانفصال، لكي تفهم الأمور التي تبدو غير واضحة لك.

في حالة رغبة الطرف الثاني في الانفصال بشكل قاطع، لا تحاول في العلاقة من جديد واحترام الطرف الأخر.

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